Cardozo sobre su amorío con Pacajes: “yo soy un caballero y jamás voy hablar mal de una mujer”

Hoy, la abogada y amiga de ambos personajes, Verónica Juárez, reveló que ya desde el mes de mayo de este año, tanto Cardozo como Pacajes se insinuaban. “Él (Romel) me pide una autorización para salir con la doctora Patricia Pacajes, y la doctora Patricia Pacajes me dice después: ‘quiero salir con el Romel, me gusta’”.

La Paz, 24 de septiembre (Urgentebo).- Tras que la exjuez Verónica Juárez revelará que desde el mes de mayo, Romel Cardozo y la juez Patricia Pacajes llevan una relación amorosa, el que filtró el audio la tarde de este lunes se defendió y dijo que no hablará de ese tema porque se considera un caballero y que lo importante es la libertad del médico Jhiery Fernández.

Foto: Urgentebo

Hoy, la abogada y amiga de ambos personajes, reveló que ya desde el mes de mayo de este año, tanto Cardozo como Pacajes se insinuaban. “Él (Romel) me pide una autorización para salir con la doctora Patricia Pacajes, y la doctora Patricia Pacajes me dice después: ‘quiero salir con el Romel, me gusta’”.

Ante esta declaración Cardozo respondió: “Yo soy un caballero y jamás voy hablar mal de una mujer, así haya tenido una relación con esa dama. Así cometido el error que haya cometido, pero no es posible que se salga por la tangente, eso es irrelevante”.

La tarde de este lunes, el hombre que filtró el audio donde se escucha decir a la jueza Patricia Pacajes que el galeno es inocente de haber violado al bebé Alexander el 2014, llegó hasta los juzgados de La Paz para sumarse a los protestantes que pedían justicia y la libertad de Jhery Fernández.

La además presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia dijo el sábado que la drogaron. Al respecto Romel indicó que ella ya venía drogada, pero de poder.

“Que más prueba más necesitan confesó la jueza, estaba drogada, estaba drogada de poder, por eso escapa como rata por la alcantarilla”, argumentó el que reveló el audio.

Exjueza y amiga confirma amorío entre Patricia Pacajes y Romel Cardozo

” (Romel) me pide una autorización para salir con la doctora Patricia Pacajes, y la doctora Patricia Pacajes me dice después: ‘quiero salir con el Romel, me gusta’”, declaró la abogada a la red Uno.

La Paz, 24 de septiembre (Urgentebo).- La exjueza y abogada, Verónica Juárez, reveló este lunes que el que Romel Cardozo, quien filtró el audio del caso Alexander, y la jueza suspendida da del Tribunal Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes, eran novios.

Según la revelación de la jurista, fue Cardozo quien le dijo a Juárez que quiere cortejar a su amiga. “Él (Romel) me pide una autorización para salir con la doctora Patricia Pacajes, y la doctora Patricia Pacajes me dice después: ‘quiero salir con el Romel, me gusta’”, declaró la abogada a la red Uno.

“A lo que yo le dije: tú eres una persona mayor, tu sabes lo qué haces, sal con él”, complementó la jurista, amiga de la juez y de Romel Cardozo. Uno de los encuentros de las tres personas se realizó el 1 de mayo, en el departamento de Cardozo y donde se realizó la grabación de las palabras de Pacajes.

Según Juárez, el 27 de mayo, Romel la llevó a ella y Pacajes a la zona Sur para festejarlas por el Día de la Madre. Lo que le llamó la atención dijo, es que Cardozo manejaba el vehículo de la jueza suspendida.

“Él manejaba el auto como si fueran ya una pareja que iban a formalizar algo serio”, añadió la exjuez. El anterior viernes, el portal Urgentebo hizo conocer que Pacajes y Cardozo habían desarrollado una relación sentimental.

El 1 de mayo de este año, es cuando se realizó la grabación, donde se escucha la voz de la juez que admite que se armó todo para sentenciar a Jhiery Fernandez a 20 años de prisión cuando era inocente del caso Alexander.

¿Qué dice Cardozo?

Entrevistado en el programa Casimira en familia, que difunde el canal 13 TVU, Romel Cardozo, dijo que conoció a la juez Pacajes el 2014, cuando la invitó a su domicilio a ella y una amiga para “tomar unas cervezas y comer algo”.

“Cuando yo estaba en el penal de San Pedro, conocí a una amiga en común de ella, excelente persona y buena amiga. Resulta que un día mi amiga, abogada especialista, le invité a esta mi amiga a mi domicilio, un fin de semana, compartir algo, tomar unas cervezas y ella convocó a otras dos amigas. En último lugar llegó la doctora Pacajes. Así la conocí”, manifestó Cardozo.