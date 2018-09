Caso Alexander: Fiscal Blanco ahora dice ‘no entiendo por qué se rasgan las vestiduras con una grabación’

El fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco, reapareció este martes para dar su versión sobre el audio en el que la jueza Patricia Pacajes supuestamente reconoce que el médico Jhiery Fernández es inocente de la acusación de violación del bebé Alexander. Restó valor al material y dijo que no le extrañaría que en los próximos días aparecieran más audios o videos.

“No entiendo por qué se rasgan las vestiduras con una grabación, cuando existen millones de grabaciones de otras autoridades; millones de grabaciones y más graves en el que incluso se negocian casos. Ahí uno observa el interés malicioso. A estas personas no les interesa Jhery Fernández o el bebé Alexander”, cuestionó en una entrevista con la emisora Panamericana.

Fernández fue acusado de haber violado al bebé Alexander en 2014, en una casa de acogida en La Paz, por lo que fue condenado a 20 años de prisión por la jueza Pacajes. Esta semana se reveló el audio atribuido a esa autoridad judicial, en el que se le escucha decir que, por presión, aprobó la condena sabiendo que el médico era inocente.

Blanco fue uno de los fiscales que atendió ese caso y ahora desde el cargo de Fiscal Departamental aseguró que más de 10 pericias científicas demuestran la culpabilidad del galeno.

“Se han presentado más de 10, si no me equivocó hasta 15 pericias científicas, entre ellas muestras biológicas; se ha encontrado antígeno prostático no solo en el glande y propusio del imputado, también se encontró en un papel higiénico en un bote de basura del cuarto del bebé Alexander; un papel higiénico blanco con antígeno prostático”, señaló a radio Panamericana.

Otra prueba -según Blanco- es el hallazgo de muestras periciales científicas compatibles con agresiones sexuales en la región perianal del bebé; además de la declaración de más de 11 testigos en el juicio que culminó el 27 de marzo con la sentencia de 20 años para Fernández y dos años para dos enfermeras, la cual aún está en apelación.

“Si por si fuera poco, incluso para precautelar el derecho a la defensa del señor Fernández teníamos la intención de presentar una pericia psicológica que determine si esta persona tenía alguna pedofilia o trastorno psicológico para tener relaciones con niños, pero esta persona no ha querido someterse (al examen). Yo puedo presentar el acta de oposición, nosotros no podemos inventar pruebas”, declaró

También estaba programado una prueba de génetica forense, al que el galeno también se opuso, recordó Blanco. “Quien se sabe inocente no tiene miedo a someterse a estas pericias”, dijo en relación al caso que estremeció a la sociedad en noviembre de 2014, cuando se denunció la violación y posterior muerte del bebé de ocho meses Alexander, en el entonces Hogar Virgen de Fátima.

“!Blanco, (la fiscal Susana) Boyán, fuera de Bolivia¡”, “¡Blanco, Boyán, fuera de Bolivia!”, gritaron los familiares del galeno que reclamaron por la libertad de Fernández, quien permanece cerca de cuatro años en la cárcel alegando inocencia. Todos se movilizaron en estos últimos días tras revelarse el audio para denunciar irregularidades en la investigación y exigir justicia.

Blanco es uno de los 40 postulantes a Fiscal General del Estado, proceso que encamina la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Acusó a dos personas, sin identificarlas, de estar detrás de la difusión del audio por el interés de desprestigiar a la institución y a su persona

“Lamento mucho que los intereses particulares y mezquinos de algunos que tienen el objetivo de desprestigiar a la institución y a mi persona entren en debate”, indicó. (18/09/2018)

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz