Chávez vuelve al once titular de Wilstermann ante Real Potosí

Wilstermann podrá contar con Cristian Chávez en el encuentro de mañana (15:00) ante Real Potosí a disputarse en el estadio Capitán Angulo, en Sacaba. El cotejo corresponde a la fecha 5, que fue reprogramado por la participación de los aviadores en Copa Sudamericana.

Chávez cumplió la suspensión de cuatro partidos producto de haber peleado con el exayudante de campo de su equipo, Thiago Leitao.

El jugador argentino, visiblemente animado, expresó sus ganas de reencontrarse con la competencia futbolística de la que estuvo ausente desde el incidente, el 9 de agosto, en el partido ante San José.

“Todo el esfuerzo que hicieron (por sus compañeros) es para aplaudirlo. Uno que está afuera no puede hacer nada, se sufre, tenía muchas ganas de jugar, por las circunstancias que se dieron no pude estar, pero ahora me toca jugar y con mi presencia los ayudaré”, dijo.

Otro jugador que hasta ayer no se sumó a la lista de disponibles para el técnico Álvaro Peña, es el ariete Yerco Vallejos.

La resolución emitida, ayer, por el Tribunal de Justicia Deportiva (TJD) de la División Profesional oficializó la suspensión del delantero por dos partidos. Ya cumplió uno ante Bolívar, por lo que ahora se perderá el cotejo de mañana.

Extraoficialmente, se conoció que el atacante Ricardo Pedriel ya podría ser tomado en cuenta; sin embargo, el cuerpo técnico no pretende apresurar su retorno. Por lo que después del receso del certamen, el atacante cruceño se convertirá en una opción adicional para la ofensiva. Mientras, Peña sigue buscando relevos que puedan cerrar los partidos.

“La producción de (Fernando) Castellón, de (Ezequiel) Padilla fue buena, pero no ganamos, quiero soluciones, quiero que un chico o viejo entre a solucionar el partido. Que rematen, que hagan goles”, añadió Peña.

Por otro lado, el entrenador comunicó que el clásico valluno no se jugará el 9 de septiembre, como se había dado a conocer en semanas previas.

“Nos dijeron que el 19, creo que ya lo confirmaron para esa fecha. Esperamos, porque el club necesita de los ingresos económicos”, declaró.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la dirigencia de Wilstermann no recibió una respuesta favorable para jugar en el estadio Félix Capriles.

Asimismo, la Comisión Técnica aseguró que no recibió la solicitud para reprogramar el partido previsto inicialmente para el 19 de septiembre.

RIMBA ANUNCIA AMISTOSOS DE LA SELECCIÓN MUNDIALISTA

El exseleccionado boliviano, Miguel Ángel Rimba, llegó a Cochabamba para visitar a varios amigos de aquella selección que logró la clasificación al Mundial de Estados Unidos 1994, y aprovechó la ocasión para pasar a saludar los jugadores del Aviador.

El exjugador comunicó que el sábado 15 de septiembre, en Santa Cruz, la selección mundialista disputará un amistoso ante un combinado paraguayo. Mientras tanto, el martes 18 de septiembre, en La Paz, se jugará otro partido ante un plantel integrado por los mejores jugadores de Bolivia de esa época. Erwin Romero, Arturo García, Eduardo Villegas son algunas de las exfiguras que estarán presentes.