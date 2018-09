Chile cree que la condecoración a un contrabandista “retrata de cuerpo entero a Evo”

El 22 de junio de 2017 el presidente Evo Morales condecoró a Arsenio Choque, uno de los siete funcionarios de la Aduana que junto a dos militares fueron detenidos por Carabineros en la frontera que Bolivia comparte con Chile y en aquella ocasión Evo lo llamó (al igual que a los otros ocho) “mártir de la reinvindicación marítima”. Un año y dos meses después esta condecoración ha puesto al Gobierno boliviano en el centro de la polémica y ha provocado también la reacción de Chile.

El hecho no hubiera vuelto a llenar titulares ni a generar nuevas críticas contra el gobierno de Evo si Arsenio se hubiera mantenido dentro del margen de la ley, pero decidió cruzar esta frontera y con esto -según señaló este sábado el canciller chileno Roberto Ampuero- le dio la razón a la justicia chilena, que lo había juzgado por el delito de contrabando y condenado a tres años de cárcel, pero la sustitución de prisión por la expulsión de Chile le dio a él y a los otros ocho la libertad y a su llegada a Bolivia fueron llamados “mártires” por el Gobierno .

El tuit del canciller chileno

El canciller de Chile acudió a su cuenta de Twitter, en la que colgó un video de casi dos minutos y taggeó a @evoespueblo (la cuenta del presidente de Bolivia), para señalar que la condecoración a un “connotado contrabandista” lo “retrata de cuerpo entero a Evo Morales”. “La justicia chilena en su momento hizo un excelente trabajo; sin embargo, el presidente Evo Morales condecoró a este contrabandista y lo hizo porque de esta forma nutre su discurso hostil hacia chile”, agregó el diplomático.

Pero eso no fue todo. Ampuero no solo calificó de “hostil” el discurso de Evo para con Chile, sino también de “contradictorio”. “Un día el presidente boliviano dice que no va a presentar una contrademanda en contra de nuestro país y al día siguiente la presenta, un día dice que está por el diálogo y al día siguiente nos ataca, un día dice que respeta el tratado de 1904 y al día siguiente exige territorios soberanos chilenos”.

El canciller también le dice “dos cosas a Evo”: que “el territorio y la soberanía chilena no se tocan” y que “las relaciones entre dos estados (…) son una materia muy sensible como para someterlas a mezquinos afanes electorales personales”.

Cuatro horas y media después del tuit de Ampuero, en la cuenta de Evo Morales se publicó el siguiente tuit: “ En el tema del #Silala , algunas autoridades chilenas, como no tienen argumentos jurídicos, históricos y menos medioambientales, politizan y electoralizan nuestra contrademanda. Que juzgue la comunidad internacional”.

El tuit de Evo

En el tema del #Silala, algunas autoridades chilenas, como no tienen argumentos jurídicos, históricos y menos medioambientales, politizan y electoralizan nuestra contrademanda. Que juzgue la comunidad internacional.

El “mártir” Arsenio y el contrabando

El jueves la Dirección Nacional de Fronteras (Dinafron) dio a conocer que Arsenio Choque González fue aprehendido junto a otras cuatro personas en Santiago de Napa, región fronteriza con Chile, cuando intentaba internar al país dos camiones robados en Chile.

Ayer la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, dijo que el “mártir” había sido contratado solo una vez y por diez días. Justo en marzo de 2017, cuando cayó en manos de los Carabineros. Ardaya justificó que se lo había empleado como chofer porque el hombre decía conocer la zona.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sergio Choque, se refirió al caso este viernes. Solicitó sacar de la lista de “mártires de la reinvindicación marítima” a Arsenio y el ministro de Justicia, Héctor Arce, apuntó que debe ser sancionado como cualquier otro ciudadano que incurrió en un delito.

