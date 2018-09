Cocalero yungueño: Me siento traicionado por Evo, yo soy masista

A la llegada de la marcha de productores de coca de Yungas a la ciudad de La Paz.

Cocalero yungueño: Me siento traicionado, yo soy masista

“Yo totalmente me siento traicionado, porque yo soy masista, era del Presidente su seguidor”, declaró un productor de coca de base a su llegada a la ciudad de La Paz en la marcha que vino de los Yungas en protesta por la muerte de dos comunarios en el municipio de La Asunta como consecuencia de la erradicación de coca.

Este comunario se declaró fiel militante del proceso de cambio y aseguró que en todas las elecciones le dio su apoyo a Evo Morales.

“Soy masista, he votado hasta el último momento, y cuando ha venido el Presidente a La Asunta le he esperado con los dos brazos abiertos y este es el pago que tenemos ahora, ya no podemos soportar más”, señaló molesto el comunario por las muertes de sus dos compañeros y la detención del presidente de la Asociación de Productores de Coca de los Yungas de La Paz (ADEPCOCA), Franclin Gutiérrez.

El productor de coca dijo que nunca pidió nada a cambio de su apoyo al MAS y al Presidente Evo Morales.

“Era seguidor del Presidente sin condiciones de pegas, de nada, pero hoy me siento traicionado por nuestro mismo Presidente y sus seguidores”, dijo.

El comunario señaló que su sector no tiene miedo a enfrentarse al gobierno y aseguró que mantendrá su movilización hasta lograr que se respete la coca originaria de La Asunta.

El 24 de agosto murió un teniente de policía de las brigadas erradicadoras por disparo de arma de fuego en enfrentamiento con productores de coca. El 29 de agosto se registró otro choque entre comunarios y la policía con el saldo de dos cocaleros fallecidos a causa de disparos realizados por los uniformados.

