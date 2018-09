Cochabamba: defensa del Alcalde encontró “favorable” reporte de la UIF

El abogado del alcalde suspendido José María Leyes, Humberto Trigo, calificó de “favorable” el informe que detalla el perfil socioeconómico y movimientos bancarios de su cliente que fue realizado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF). El documento fue solicitado por Ministerio Público en la investigación por la compra irregular de mochilas.

Según Trigo, el informe demuestra que no existió daño económico durante el proceso de contratación con las empresas adjudicadas. “El informe muestra que no hay ninguna persona que se haya favorecido, ya que no hay depósitos a otros y nos sirve para acreditar que no hay daño económico al Estado”, dijo.

El documento de la UIF identificó que Leyes percibía un ingreso mensual promedio de Bs 17. 572 hasta marzo de 2018 (cuando lo suspenden de sus funciones). Por otro lado, halló 35 depósitos entre el 29 de febrero de 2016 al 22 de marzo de 2018, que llegaron a un total de Bs 626.523. De este total, Bs 488.030 fueron depositados por diversos familiares de Leyes por pagos en efectivo.

La mayor cantidad de depósitos fue realizada por su hermana, C. Leyes (Bs 379 mil), cuyos ingresos no fueron justificados. Sobre esto, el UIF observó que las transacciones de Leyes y su hermana “no estarían debidamente justificadas, toda vez que se presentan importes y frecuencias inusuales no acordes a los perfiles (…) por tanto se relacionarían a la tipología de lavado de activos”. C. Leyes realizó depósitos a la cuenta de Leyes desde Bs 2 mil hasta 40 mil y en periodos entre cuatro hasta 20 días. Estos movimientos sugirieron la UIF una “etapa de colocación”, que se traduce en las acciones destinadas a ingresas dinero líquido de actividades delictivas.

La asambleísta demócrata Lineth Villarroel descartó la existencia de un movimiento ilícito y aseguró: “No se ha identificado adquisición de bienes ni el incremento de patrimonio del Alcalde”. Añadió que la filtración del informe a la prensa responde a una “intención política” para perjudicar a Leyes. En tanto, Trigo informó que se solicitará que Leyes vuelva a trabajar ya que no recibe sueldo, al estar suspendido.

MOLINA ALERTA SOBRE UNA QUIEBRA DEL MUNICIPIO

La concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rocío Molina, afirmó ayer que el alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, y sus colaboradores provocaron, en tres años de gestión, la quiebra de la administración municipal, con un déficit de 300 millones de bolivianos.

“Ahora la Alcaldía de Cochabamba está quebrada y ahora la Alcaldía de Cochabamba tiene un hueco financiero de más de 300 millones de bolivianos, por los malos manejos financieros y porque, además, se utilizaron los recursos de los barrios en este tipo de proyectos no inscritos en el POA”, informó a la Red Patria Nueva.

Lamentó que Leyes sólo recurrió hasta el momento a su derecho al silencio cuando fue citado a declarar en el Ministerio Público para aclarar lo sucedido con las denuncias de corrupción y a “politizar” los casos, para soslayar su responsabilidad ante la justicia.