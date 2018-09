Concejala de San Buenaventura sobre el puente a Rurrenabaque: estamos apuntando a un desastre

La concejala Dalia Flower Alcázar advirtió que por hacer las carreteras que se conecten al puente San Buenaventura-Rurrenabaque, se han “lisiado” las serranías, que se deslizarán en época de lluvia.

Puente sobre el río Beni que unirá a San Buenaventura y Rurrenabaque. Foto: ANF

San Buenaventura, La Paz, 17 septiembre (ANF).- El puente que está a punto de ser concluido sobre el río Beni, ejecutado por la empresa china Sinopec, contratada por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), ha generado temor en las poblaciones involucradas. La concejala del municipio de San Buenaventura, Dalia Flower Alcázar (ASP) advierte que la obra apunta al desastre.

“En San Buenaventura vamos a sufrir un impacto ambiental muy grande; Dios quiera que no sea este año que viene porque han lisiado las serranías, y solo le están poniendo una malla en lugar de un muro de contención para que no haya un deslizamiento, y son tierras movedizas, no es roca, no es piedra (…). Estamos apuntando a un desastre”, señala a ANF.

Al igual de lo que sucede en el municipio de Rurrenabaque en el departamento de Beni, la concejala afirma que en San Buenaventura los pobladores están sufriendo los impactos que ha ocasionado la carretera para que se conecta con el puente que está a punto de concluir, y que se advirtió fue levantado sobre una falla geológica.

“En San Buenaventura hay familias que no han sido totalmente pagadas por la afectación, primero les dijeron sería un metro de sus terrenos, después dos, tres y así sucesivamente, la empresa no tenía una planificación con mediciones exactas; ahora la ABC les paga el terreno pero no la casa, o la casa pero no el terreno”, afirma.

Según la concejala, el ruido de las máquinas es lo de menos, porque lo grave se ha presentado como consecuencia del movimiento de las compactadoras de tierra.

“Hubo casas que se han derrumbado en San Buenaventura, hubo casas partidas por la vibración de maquinaria, pero no responde la ABC que dice que es competencia municipal cuando se trata de una carretera nacional”, dice.

La ABC a través de su Unidad de Comunicación dijo que dará su posición sobre el puente, pero no precisó el día, ni la hora.

Según Flower Alcázar, en tiempos de lluvia los canales estuvieron tapados con tierra y piedras, pues no da tiempo para escapar, situación que se evidenció con casas inundadas tras lluvias de apenas un par de horas.

“En San Buenaventura vamos a sufrir un impacto ambiental muy grande a futuro (…). Son cerros de tierra y se vendrá como mazamorra sobre el pueblo, creo que estamos apuntando a esa desgracia que San Buenaventura va vivir muy pronto”, se lamenta.

Como oriunda del municipio ribereño, cree que las fuertes lluvias se darán este año o el próximo, pues los periodos de inundaciones se dan cada cuatro a cinco años. La última inundación histórica fue el 2014 cuando el vecino municipio de Rurrenabaque murieron nueve personas por el desplome de un talud.

“No estamos en contra del puente, pero se podía haber visto otras alternativas; lo han hecho por aquí porque les salió más barato, mientras más corto mejor, mientras menos se gasta mejora, mientras menos tiempo, mejor también. Y se vulneró los derechos del Vivir Bien”, asegura.

También asegura que hasta la fecha, las autoridades municipales no conocen el estudio técnico ni ambiental de la empresa. “Se pidió pero nunca no los dieron”, dice.

/JMC/

Fuente: ANF