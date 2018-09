Conversan con Andrés Gómez y Williams Bascopé para las primarias y elecciones 2019

Édgar Morales miembro de la organización “Patriotas constitucionalistas de Bolivia” informó que realizarán unas “primarias previas” para que la ciudadanía elija entre varios “referentes” al binomio que participará en las primarias de enero y en los comicios de 2019.

La Paz, 15 de septiembre (ANF).- La organización “Patriotas constitucionalistas de Bolivia” tienen conversaciones, acercamientos y han propuesto al periodista Andrés Gómez y al abogado Williams Bascopé, a quienes consideran “referentes” nacionales, para participar en las primarias de enero y en las elecciones generales de 2019.

La organización ha lanzado tres nombres, de Gómez, Bascopé y de Félix Leniz Gil (participó en las acciones por la descolonización de las Fuerzas Armadas), para que en unas “primarias previas” a las elecciones primarias de enero de 2019, la población elija a una de estas opciones para ser candidato.

Esta semana, lanzarán otros tres nombres de mujeres, también consideradas referentes en el país, para que la población exprese su adherencia y entre ellas se elija a una para que participe en las elecciones primarias con proyección a ser candidata en los comicios de octubre de 2019.

La información ha sido proporcionada por Édgar Morales, suboficial Maestre y víctima de las protestas por descolonizar las Fuerzas Armadas. “Queremos demostrar que hay líderes, que no es como dice el Gobierno: ‘Después de Evo, no hay otro’. Hay personas mil veces mejor”, sostuvo.

“Está Andrés Gómez, periodista muy reconocido en el país; Williams Bascopé, abogado constitucionalista que ha luchado contra el Gobierno y luego el camarada Félix Leniz que enfrentó y sacó a la luz pública que en las fuerzas armadas había racismo y discriminación”, dijo Morales.

“Hemos tenido acercamientos, hemos charlado”, acotó. Sobre si ellos han aceptado ir a las elecciones primarias en enero y ser posibles candidatos presidenciales o vicepresidenciales, Morales respondió: “Tuvimos conversaciones y acercamientos con ellos, ellos son cautos, ellos dicen: ‘no es el momento’, pero no dicen ni sí, ni no. No se brindan ni se excusan”, acotó.

Gómez tiene una larga trayectoria como periodista en medios escritos, fue director Ejecutivo de Educación Radiofónica de Bolivia (Erbol), docente universitario. Convencido de la libertad de expresión, crítico del “poder político”.

Bascopé fue asesor del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo, trabajó en el Ministerio de Autonomías y hace años ejerce la profesión libre de abogado con especialidad en el ámbito constitucional.

Leniz es auditor y fue suboficial de las Fuerzas Armadas, participó de manera activa hasta ser aprehendido y detenido por impulsar la descolonización en la institución castrense.

Para Morales, el hecho de que no se brinden ni se excusen es una aceptación implícita. Insistió que la población debe saber que existen liderazgos importantes con capacidad para administrar el Estado y que pueden hacer frente al Movimiento al Socialismo.

Añadió que una de sus principales luchas es exigir el respeto a la Constitución Política del Estado y a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2018 y en ese marco están seguros que Evo Morales y Álvaro García Linera no están habilitados para participare ni en las primarias ni en los próximos comicios.

“Será Andrés, será Williams o el cámara Félix, queremos adelantarnos a hacer las primarias en base a la gente que no es política ni tiene militancia partidaria. Esta semana lanzaremos nombres de mujeres”, reiteró.

Una vez que terminen este proceso se tendrá a un binomio con apoyo de la ciudadanía y se podrá dialogar con los partidos y organizaciones políticas para efectos de contar con una sigla.

