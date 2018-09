Dakota Johnson formaliza su relación con Chris Martin con un discreto tatuaje

Hace unos días, la hija de Melanie Griffith recibió una ovación de ocho minutos en Venecia por su papel en ‘Suspiria’. Pero a pesar de su exigente trabajo, tiene tiempo para el amor.

A pesar de su juventud, Dakota Johnson no es una millennial al uso: no tiene cuenta de Instagram (o sí la tiene, pero nunca ha publicado en ella), ni Twitter, ni ninguna otra red social, y ha conseguido que su vida privada no trascienda más de lo inevitable a los medios.

De hecho, desde que el pasado mes de diciembre, se publicó la noticia de su noviazgo con el líder de Coldplay y exmarido de Gwyneth Paltrow, Chris Martin, la pareja ha conseguido verse de manera habitual sin hacer demasiados aspavientos.

Su madre, que la conoce, reconoció que adoraba al músico, pero que no diría mucho más al respecto porque quería respetar la privacidad de su hija, que prefiere que se hable de su faceta como actriz. Y Melanie Griffith le ha hecho caso, porque hace unos días le dedicó a Johnson una publicación en su cuenta de Instagram (ella sí que tiene su propio perfil) en la que la felicitaba por su papel en Suspiria, el remake de la cinta de culto de Dario Argento, que esta vez ha dirigido el italiano Luca Guadagnino. Una interpretación que llevó a la actriz de cabeza a la terapia, pero que ha sido gratamente recompensada con la ovación de ocho minutos que le dedicaron hace pocos días en el Festival de Venecia.

En cualquier caso, Johnson tampoco descuida su vida sentimental y, a pesar de la discreción, su relación con Martin se consolida día a día. Lo decimos porque la pareja ha decidido tatuarse el símbolo del amor infinito, un tatuaje conjunto y discreto, que simboliza su noviazgo. Porque el amor sin montañas rusas emocionales y sin aspavientos también es posible.

Fuente: revistavanityfair.es