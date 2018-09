Daryl Hannah y John F. Kennedy Jr., la boda que habría cambiado la historia

La actriz y el hijo de JFK formaban una de las parejas más atractivas y buscadas, pero la nación, los medios y Jackie Kennedy se interpusieron entre ellos.

Por culpa de la indiscreción de un amigo, hace unos días se supo que el músico Neil Young y la actriz Daryl Hannah se habían casado el fin de semana pasado. Una ceremonía íntima a bordo de un yate en California habría sellado el noviazgo iniciado en 2014, del que los dos implicados no han comentado nada públicamente. Solo Hannah subió a su perfil de Instagram una foto que parecía haber hecho tumbada desde la cama tras ¿una feliz noche de bodas?

Con 57 años y una larga trayectoria como actriz y activista en favor del medioambiente, es el primer matrimonio de Hannah; Neil Young (72) ya lo había estado dos veces. Sin embargo, la interprete de títulos como 1, 2, 3… Splash o Two Much fue la coprotagonista de una relación sentimental que acaparó la atención de la prensa del corazón en la primera mitad de los 90. Su noviazgo con John F. Kennedy Jr., también conocido como John John, miembro de la dinastía política más importante de EE UU, parecía el sueño de cualquier estudio de Hollywood. Por desgracia no cayó en manos de un guionista capaz de escribir el final feliz que merecía.

¿Quiénes eran?

Rubia, altístima, con una mirada enigmática y una personalidad etérea, Daryl Hannah había llegado al cine causando un impacto tremendo con personaje de replicante acróbata en Blade Runner o sirena enamorada de Tom Hanks en 1, 2, 3… Splash. Iniciada la década de los 90 había confirmado que no estaba tan interesada en ser una estrella de Hollywood como otras compañeras de generacion como Julia Roberts, con la que coincidió en Magnolias de acero. Prefería papeles corales en películas de prestigio como Wall Street o Jugando en los campos del señor y la oportunidad de trabajar con veteranos de la talla de Robert Redford, Shirley MacLaine o Jack Lemmon. Con el paso de los años se extendió en la industria la impresión de que era “un poco rara”; en realidad, Hannah se esforzaba por ocultar que se le había diagnosticado de niña un síndrome del espectro autista leve.

Habían pasado cuatro décadas desde que un John John Kennedy de tres años hizo el saludo militar al feretro de su padre. A esa imagen del niño huérfano en el funeral de su padre asesinado se agarró todo un país para sobreponerse a uno de los momentos más dramáticos de su historia. No es de extrañar que muchos esperasen que el hijo de JFK heredase además de sus iniciales su destino como inquilino futuro de la Casa Blanca. Sin embargo, él tenía otras planes. En 1992, tras cuatro años trabajando en la oficina de la fiscalía de Manhattan, abandonó la abogacía. Había sido un estudiante mediocre, no tenía vocación política y se había convertido en un objetivo de los fotógrafos gracias a sus relaciones con Cindy Crawford o Sarah Jessica Parker, por citar sólo a las más conocidas de la larga lista de conquistas.

¿cómo se conocieron?

Los ambientes en los que la actriz y el heredero se movían no eran tan distintos como podría parecer. Daryl era la hijastra de Jerrold Wexler, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos y que al fallecer en 1992 la convirtió en millonaria al legarle una importante suma como herencia. Como ella misma confirmó en una entrevista en el programa de Howard Stern, los Kennedy y los Wexler coincidían a menudo en la caribeña isla de San Martín y conocía a John John desde que era una adolescente.

La relación entre ambos no comenzó a fraguarse hasta 1988, cuando se reencontraron en la boda de Lee Radziwill, la tercera para la tía de John, y Herbert Ross, que estaba dirigiendo a Daryl en Magnolias de acero. En ese enlace lluvioso que unió a parte de los Kennedy con lo más representativo de Broadway y Hollywood estaba también Jackie, viuda desde hacía 13 años de Onassis.

El hecho de que ambos estuvieran emparejados en ese momento –Hannah con el cantautor Jackson Browne, con el que vivía en una mansión en Santa Mónica, California; Kennedy con un sinfín de modelos, actrices y celebrities que iban y venían– no fue un obstáculo para que a partir de ese momento continuasen viéndose con frecuencia.

¿Cuándo se hizo oficial la relación?

Todo parecía haber terminado entre ellos en el verano de 1992. John John se había comprometido con la modelo Julie Baker, con la que le habían cazado en numerosas ocasiones los paparazzi. Sin embargo, no se produjo la boda y él volvió a llamar a la puerta de Daryl. La actriz atravesaba una crisis con Jackson Browne que desembocó en una dolorosa ruptura con la sombra de malos tratos por parte del cantante, que él siembre ha negado y ella no denunció a la policía pero tampoco ha desmentido después.

Queda como testimonio de aquella tempestuosa relación la crónica sentimental que Browne plasmó en la canción Sky Blue and Black, en la que dejaba entrever que el consumo de cocaína unido a los problemas mentales habrían empujado a Hannah a actuar de forma agresiva, llegando a autolesionarse y quedar al borde del suicidio, algo que él evitó. Hannah, que había sido teclista y cantante en discos de Browne, protagonista de algunos de sus videoclips durante la relación prefirió no responder. Joni Mitchell, pareja de Browne décadas antes, lo hizo con Not to Blame en su lugar: no sólo afirmaba creer a la actriz, sino que responsabilizaba a su ex del suicidio de su primera esposa, Phyllis Major.

Cuando se enteró de lo que había pasado, John John voló a Los Ángeles para acompañar a Daryl en el hispital. Desde aquel momento se convirtieron en inseparables. Corriendo por Central Park, acarameladas en restaurantes y clubes de Los Ángeles, asistiendo a eventos deportivos… Kennedy se había mudado al ático que la actriz tenía en Nueva York. Se publicó que habían solicitado en California una licencia confidencial de matrimonio, con 90 días de validez, y viajaron juntos a la isla de Bali, lo que se interpretó como una luna de miel anticipada.

¿Impidió Jackie Onassis la boda?

La familia Hannah no ponía reparos a la boda, aunque se mostraba incrédula ante los rumores.“Se quieren mucho pero no creo que estén pensando en casarse”, dijo el tío de Daryl a la revista People en agosto de 1993. “Pueden hacer lo que quieran, son adultos”, concedía la madre de la actriz al Chicago Sun. “Pero estoy segura de que me lo habrían contado”.

Pero, para qué engañarnos, la reacción que todos ansiaban conocer era la de Jackie Onassis. Se había extendido el rumor de que la madre de John no aprobaba la relación y que incluso estaba haciendo todo lo posible para que terminara. Había aceptado su fracaso intentando convertir a John John en la viva imagen de su padre, viendo cumplido su sueño de verle en la Casa Blanca. Más dificil era tolerar que un Kennedy se casara con una actriz rubia, sexy y glamurosa, la misma que en 2000 heredaría el papel de Marilyn Monroe en una versión teatral de La tentación vive arriba. Bastante sueño le había quitado que Madonna rondase a su hijo en 1988, cuando la cantante estaba obsesionada en ser la reencarnación de la ambición rubia.

Chris Andersen, autor del libro The Good Son: JFK Jr. and the Mother He Loved, contó que la viuda de Onassis estaba también preocupada por el nivel de vida de Hannah. “Creía que su hijo no podría mantenerlo. La manera de hacerle ver lo que opinaba fue que cuando Daryl iba a cenar al apartamento de Jackie, ella se iba a otra habitación y se servía la comida en una bandeja”.

Cuando en 2004 Howard Stern le preguntó sobre la mala relación con Jackie, Daryl Hannah lo negó sin entrar en más detalles. “Es lo que todo el mundo decía, llegó a escribirse”, replicaba el locutor. En el auxilio de la actriz acudió Quentin Tarantino, junto a quien estaba promocionando Kill Bill Vol. 2: “¡Como si por estar en un libro no pudiera ser mentira!”.

Como recreó de forma telefilmera America’s Prince, la película sobre los amoríos de John John, la aparición en escena de Carolyn Bessette, propició que la relación terminara de forma más o menos amistosa. La culpa la tuvieron los rumores y las fotos en la prensa del corazón, algo que les había acompañado durante su tiempo juntos, aunque esa impresión de Jackie quedaba plasmada en la frase que el impersonator de su hijo pronuncia: “No puede darte lo que quieres”.

¿Habría cambiado la historia si se hubieran casado?

No sin antes alguna discusión en público ampliamente documentada, John John se casó con Carolyn dos años después. Jackie había fallecido enferma de cáncer en 1994, sin conocera a su nuera. Tampoco asistió al lanzamiento en 1995 de la revista George, con la que su hijo mostró un perfil más serio y pudo abandonar esa imagen de playboy. La pareja murió en un accidente aéreo el 16 de julio de 1999. Pilotaba John John el pequeño avión, volaban a Martha´s Vineyard para acudir a la boda de su primo Rory Kennedy y con ellos viajaba también Lauren, hermana de Carolyn. Las investigaciones demostraron que el accidente fue fruto de una combinación de falta de experiencia e imprudencia. La familia Kennedy impidió que Carolyn fuera enterrada junto a su marido en el panteón familiar. La revista George le sobrevivió hasta que en 2001 dejó de publicarse.

En noviembre de 2000, el senador por Nueva York Daniel Patrick Moynihan dejó el puesto que había ocupado durante tres décadas. Era una noticia que se conocía desde hacía tiempo y en el partido se albergaba la esperanza de que John John optase al cargo. Él habría hecho creer a algunos colaboradores cercanos que estaba dispuesto a asumir esa responsabilidad que finalmente fue a parar a Hillary Clinton, que daba así el primer paso en su carrera frustrada a la Casa Blanca.

Ron Galella, el fotografo que persiguió a Jackie Kennedy desde finales de los sesenta, se expresó de forma contraria a esa teoría: “[Su madre] quería convertirle en un político, pero John no era un tipo demasiado inteligente y tampoco le interesaba entrar en el Gobierno. Lo suyo era la actuación. Su madre debería haberle dejado estudiar teatro. Ahora estaría vivo, probablemente casado con Daryl Hannah y feliz. Pero Jackie abortó esa relación y la verdadera vocación de su hijo”.

Fuente: revistavanityfair.es