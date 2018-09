Denuncian que fiscal Blanco usó falsos testigos para acusar a inocentes

Un audio al que accedió ANF detalla gestiones del Fiscal Departamental de La Paz con la falsa testigo que utilizó para incriminar a un policía.

El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco. Foto: ANF.

La Paz, 30 de septiembre (ANF).- El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, usó falsos testigos para vincular e imputar a inocentes, según denunció el teniente coronel de la Policía, Freddy Valda.

El oficial de Policía dijo a ANF que Blanco, junto a otros fiscales, “han desarrollado un ‘modus operandi’ para plantar evidencias y acusar a inocentes con falsos testimonios incriminatorios”.

Según la denuncia, el fiscal Blanco habría activado indebidamente la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPAVT) para persuadir a que firmen falsos testimonios con la promesa de brindarles “protección especial”.

Valda detalló que ese extremo fue admitido por una mujer que se identificó como J.M. (se reserva el nombre por razones de seguridad), quien afirmó que el fiscal departamental “hizo declarar a su hija en cámara Gesell para involucrarme en un caso de estafa”.

Según explicaron a este medio funcionarios de la Fiscalía Departamental de La Paz, la UPAVT sólo se activa en casos de especial reserva y para proteger la integridad de víctimas de violencia sexual, pedofilia, trata y tráfico de personas, y no se conoce ningún caso de supuesta corrupción en el que se hubiera actuado con ese procedimiento.

El caso Katanas fue el único en el que oficialmente se activó a la UPAVT para proteger a las víctimas que declararon contra los principales involucrados.

Valda dijo que no es la primera vez que Blanco planta evidencias en su contra. “Ya en noviembre de 2016 me implicó en el consorcio de abogados y fiscales a la cabeza del fiscal anticorrupción Angelo Saravia, demostré mi inocencia, pero eso me costó varios meses en la cárcel”, lamentó.

Señaló que la falsa testigo lo incriminó por su supuesta participación en la estafa a postulantes de la Academia Nacional de Policías (Anapol), cuyos principales incriminados son Kuscaya Velasco y el exinspector general de la Policía, Gari Omonte.

Los detalles de cómo se obtuvo el falso testimonio incriminatorio están descritos en una denuncia que presentó la hija de J.M. ante los ministerios de Justicia y de Gobierno en la que admite que se incriminó a Valda para recibir ayuda de la fiscalía y resarcirse de la estafa que se sufrió en el caso Anapol.

En esa denuncia, la joven señala que por instrucciones de Blanco, el fiscal Almanza, una teniente y una psicóloga de la Fiscalía, la condujeron a la cámara Gessel para un desfile identificativo, (pero) con antelación ya sabía que debía señalar a Valda como pareja y cómplice de Kuskaya Velasco y como la persona que recibió dinero para facilitar el ingreso de su hermano a la Academia.

En un audio al que accedió a ANF, se escucha cuando reclaman al fiscal Blanco por la falta de celeridad en el proceso y por no haber cumplido con las promesas de esa autoridad a cambio del falso testimonio.

Así, “con falsos testimonios y plantando evidencias, Blanco intenta evitar que prosperen las denuncias que formulé en su contra por corrupción y tráfico de influencias”, apuntó Valda.

/ZAB/

Fuente: ANF