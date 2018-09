Desde la cárcel, médico Fernández acusa a 3 fiscales y tres jueces de ‘destruir’ su vida; lea su carta

A poco de divulgarse un polémico audio que da cuenta de su inocencia, el médico Jhiery Fernández, el principal acusado del caso Alexander, ha escrito una carta desde el penal de San Pedro de La Paz, donde está recluido desde 2014, y ha exigido a las autoridades bolivianas que se haga justicia en su caso para terminar con la que considera la peor de sus pesadillas. En su escrito, acusa a tres fiscales y tres jueces de haber “destruido” su vida.

En la misiva, que tiene fecha del 18 de septiembre y a la que accedió la red ATB, el galeno cuestiona el papel de los operadores de justicia y responsabiliza de manera directa al fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, de ser el “autor intelectual” de su proceso.

En una rueda de prensa que brindó el martes, el titular del Ministerio Público rechazó las presuntos vínculos que se denunciaron en un audio que se atribuye a la jueza Petrona Pacajes y en el que admite la inocencia del médico

Guerrero denunció que dos postulantes a Fiscal General, de quienes no dio sus nombres, están detrás de este escándalo.

Además, Fernández apunta a los fiscales Edwin Blanco, actual fiscal Departamental de La Paz, y Susana Boyán, quienes en su momento fueron encargados de las pesquisas y la posterior imputación. E l primero restó valor al material sonoro y ratificó que las pruebas contra el galeno son contundentes.

El médico acusa también Pacajes, la jueza involucrada en el audio divulgado por la misma estación de televisión, y sus colegas Roberto Mérida y Gladys Guerrero, a quienes llama “jueces coautores”.

“Hoy, quienes deberían estar presos son esos sujetos. Ellos sí son un peligro para la sociedad”, afirma.

Ésta la carta que Jhiery Fernández escribió sobre el audio:

La Paz, 18 de septiembre de 2018

Un día, 14 de noviembre de 2014, se da inicio a la peor pesadilla y terror que supera la imaginación más perversa del ser humano. Se inicia un proceso penal a costa de más de 10 personas inocentes a un supuesto imaginario de haber cometido violación a un menor de edad.

Tras cuatro años, con una investigación y posterior juicio oral donde estuve sentado el lugar más terrorífico acusado de violación donde en cada audiencia pude ver el servilismo de un par de fiscales quienes a toda costa buscaban a un culpable, una sentencia y no así la verdad. Veía como acusaban, mentían y se valían de los recursos más bajos para destruir mi inocencia.

Unos fiscales que actuaban como los peores delincuentes legitimados en su cargo, utilizando u código a su gusto y antojo ha vista y paciencia de tres jueces

He visto y he sido testigo y sobre todo he sido víctima muda por una supuesta reserva por precautelar la dignidad de un menor, pero qué hay de mi dignidad, de mi honor y mis derechos siendo juzgado y sentenciado entre cuatro paredes y con puro verdugos que más que un juicio parecía un circo romano donde echaban a inocentes cristianos a los leones

Cuando ayer, 17 de septiembre de 2018, en las primeras horas de la mañana, pude ver en los medio de comunicación donde se comprobaba que lo que se estaba protegiendo era el peor crimen que se ha podido cometer: sentenciar a un inocente

A través de esta carta que tengo como único medio que tengo para gritar y denunciar mi indignación contra todo el sistema judicial y los fiscales encabezados por el autor intelectual de este horrendo crimen que se dio a luz en este audio, el fiscal Ramiro Guerrero y los autores materiales Susana Boyan Téllez y Edwin Blanco Soria.

Denuncio el manoseo y la profunda nausea de todo el sistema judicial, en especial a todos los jueces que intervinieron en mi caso, tanto en la etapa preparatoria y posteriormente en el juicio oral: Petrona Pacajes, Roberto Mérida, Gladys Guerrero, jueces coautores. Hoy, quienes deberían estar presos son esos sujetos. Ellos sí son un peligro para la sociedad.

Veo la sentencia en mis manos que más que una sentencia condenatoria de privación de libertad es una sentencia de muerte en vida y escucho las declaraciones de esta juez y no puedo contener las lágrimas y la rabia e impotencia de cómo destruyeron mi futuro, mis anhelos, mis sueños confinados entre cuatro muros gritando mi inocencia y pidiendo justicia, esa justicia que no pudieron darme los supuestos representantes y defensores de la ley.

¡Acudo, exhorto y pido ayuda! A las instituciones, personas y ciudadanos de a pie que defienden derechos humanos, a todos los que acuden a instancias fiscales y judiciales buscando el valor, justicia…

Tengo ira de ver que este tipo de “defensores de la justicia y la verdad” son capaces de destruir vidas, familias enteras y tener el cinismo de presentarse a cargos públicos.

Quien como en la época de la inquisición torturan dando toques eléctricos a testigos queriendo sacar confesiones, distorsionando la verdad y extorsionando a otros para que les den dinero.

Estos audios revelan toda la verdad, perdón “parte” de lo que pasó en ése supuesto juicio donde me sentenciaron, donde hubieron amenazas y lágrimas de los testigos, por la presión de la fiscalía a vista y paciencia del Tribunal.

Con estos señores nuestra justicia está herida de muerte y salvarla es tarea y misión de todos.

Agradezco a Dios y a la persona que sacó a la luz pública este horrendo crimen que se estaba cometiendo. “Que el Señor lo bendiga a usted y toda su familia”.

Dios salve a Bolivia de estos delincuentes con corbata encarados en su cargo.

Atentamente

Jhiery Fernández Sumi

Un inocente que clama justicia

