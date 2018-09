El boliviano Brian Hinojosa también migrará a Asia

Su contrato será por un año y se sumará a su nuevo equipo el 10 de diciembre. Hace poco el delantero cruceño Gilbert Álvarez fichó para el Al-Hazem de Arabia Saudita.

El cochabambino Brian Hinojosa migrará el 10 de diciembre a Omán, específicamente al club Al Rustaq, que disputa sus partidos en la primera división de ese país, junto a otros 13 equipos. Sin embargo; como todavía falta un semestre, el lateral izquierdo decidió fichar por tres meses por el Club Atlético Rentistas de la segunda división de Uruguay para no perder ritmo de competencia.

Hinojosa saldrá al exterior después de atravesar duros momentos en Real Potosí, su último club boliviano, por la crisis dirigencial que golpeó duro a esta institución. “En diciembre me voy a Medio Oriente, ya está todo firmado para el 10 de diciembre”, confirmó a DIEZ.bo el futbolista, que se formó en Wilstermann de Cochabamba, la ciudad que lo vio nacer.

“Un representante argentino (Martín Spelleti) me pidió que le pase jugadores-entre ellos estaba Brian, vio su video y me dijo que había un equipo interesado en Brian en Omán. Le pedí que me pase la oferta y si el jugador estaba de acuerdo se iba”, contó su agente, Pablo Calabi.

El Al Rustaq es una de las instituciones deportivas más importantes de Al Batna y se aglutina en la Confederación Asiática de Fútbol, a la misma pertenece el Al-Hazem de Arabia Saudita, equipo en el que recaló el delantero cruceño Gilbert Álvarez, hace un par de semanas.

Una parada necesaria

Antes de llegar al occidente de Asia, Hinojosa jugará tres meses en el cuadro charrúa, de la segunda división. “El jugador no quiere perder ritmo futbolístico”, aseguró Calabi, la mañana de este lunes.

Brian también militó en Universitario de Sucre, San José de Oruro y Blooming de Santa Cruz.

