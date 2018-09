El camba Chuturubí lanza #SinCuchuqueraChallenge

Otra vez lo hizo. Él y su carisma infinito. Él y su peculiar sombrero ‘e saó, su cabellera roja y su sonrisa que enamora a cualquiera.

Así, el camba Chuturubí presenta #SinCuchuqueraChallenge inspirado en el video de Thalía, con el que hizo ‘emblemático’ la frase ‘¿me oyen?, ¿me escuchan?’ y también en el #KikiChallenge

Pero si bien Bruno Ferrante (el actor que encarna el personaje), tuvo a dos fenómenos como base para hacer su propia producción, no usó ni el vestido de Thalía ni la canción In my feelings, de Drake.

Él cree que lo más conveniente es seguir apostando por Santa Cruz y es por eso que en el clip, de casi dos minutos, aparace en un auto bailando Cumbia lenta, de Fabio Zambrana, e incentivando el recojo de la basura en la ciudad.

“No puej pariente, oye, Santa Cruz está cuchuqui y encima estamos comenzando septiembre”, dice. “Si vos querés una ciudad ‘belleza’, juntá tu basura, hacé tu video y también ‘belleza’”, culmina. Dale ‘me gusta’ en Facebook.

Fuente: sociales.com.bo