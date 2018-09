El chileno Insulza lamenta salida de Huanacuni de la Cancillería boliviana

Dice que hizo un buen papel aunque también celebró el nombramiento de Diego Pary “con el cual nos hicimos amigos en Washington cuando él era embajador de Bolivia en la OEA”, comentó el senador chileno.

Insulza lamenta salida de Huanacuni de la Cancillería

Foto tomada de T13.

El senador chileno José Miguel Insulza, exagente de su país ante la Corte de La Haya, lamentó este miércoles la salida de Fernando Huanacuni de la Cancillería boliviana, considera que hizo un buen trabajo en las funciones que le tocó desempeñar.

“Primero que nada, quiero mandar un saludo al Canciller Fernando Huanacuni , él hizo un buen papel, es un diplomático de carrera que ha estado involucrado en muchos asuntos en la Cancillería boliviana y yo lamento mucho su retiro”, declaró Insulza.

A la vez, el senador chileno, que fue secretario general de la OEA, hizo conocer su satisfacción por la designación de Diego Pary como nuevo Canciller de Bolivia.

“Muy contento por el nombramiento de Diego Pary, con el cual nos hicimos amigos en Washington cuando él era embajador de Bolivia en la OEA. (…) Yo espero que tengamos una buena relación y que ojalá trabajemos por mejorar sustantivamente las relaciones entre Bolivia y Chile que han estado bastante mal en el último tiempo”, dijo el senador chileno.

Descarta especulaciones

José Miguel Insulza descartó las especulaciones en sentido de que el gobierno de Evo Morales habría tomado la decisión del cambio de su Canciller debido a que el fallo de la Corte de la Haya en la demanda marítima sería contrario a Bolivia.

“Yo no asocio esto necesariamente con el inminente fallo. (…) En Bolivia efectivamente lo han interpretado como algún signo negativo. Yo no creo que eso diga nada en sentido de que la Corte ya probablemente ha tomado una decisión, no la conocemos, generalmente las decisiones no se filtran y por lo tanto hay que esperar tranquilos.”, señaló Insulza.

Erbol / La Paz