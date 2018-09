El fallo abrirá al menos seis escenarios y una nueva era

El dictamen del 1 de octubre abrirá “un nuevo tiempo” entre Bolivia y Chile. Así lo anticipó el agente y expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé en una entrevista con La Razón. ¿Cómo será esa nueva era? Un grupo de expertos anticipa al menos seis escenarios.

Estas circunstancias estarán vinculadas a las respuestas que dará la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la base de la demanda planteada el 24 de abril de 2013, explicó Luis Fernando Alcázar, general en retiro, historiador y docente de asuntos estratégicos.

Estos tipos de veredicto son tres: uno favorable a Bolivia, el segundo “creativo” intermedio y el tercero a favor de Chile. Cada tipo de fallo, anticipó el experto, abrirá seis posibles escenarios en la relación.

Alcázar afirmó que en el caso de que se dé un fallo favorable a Bolivia, Chile tendrá que aceptar el fallo e iniciar la negociación o rechazarla. “La primera (opción de Chile) es acatar respetuosamente el fallo y asistir a la negociación. (En este caso) se abrirían tres posibilidades subsecuentes: la de aceptar el inicio de la negociación y en función a su conducta histórica dilatar o condicionarla con cualquier argumento, consolidar su negación a ceder soberanía o exponer sus propuestas de arreglo”.

El militar e historiador señaló que las propuestas chilenas pueden contemplar un acceso a cambio de una compensación o canje. (Ver infografía).

Entre las propuestas también puede estar el ofrecimiento de territorio “con todo menos la palabra soberanía”.

Chile también puede aceptar el fallo y rechazar la negociación con el pretexto de que no están dadas las condiciones políticas.

En un escenario intermedio, Chile puede rechazar el fallo y ejercer una presión diplomática, económica, mediática, o militar directa, según apuntó Alcázar.

Por último, en el escenario favorable a Chile, ese país aceptará el fallo y rechazará cualquier negociación. “Normalmente, y en función a fallos anteriores de la CIJ, difícilmente otorgaron un 100% de razón a uno de los contendientes, regularmente dejan algo para el perdedor”, anticipa el exjefe militar e historiador.

El expresidente Carlos Mesa (2003-2005) exploró seis posibles escenarios: Tres positivos y tres negativos para Bolivia. (Infografía).

Para el exgobernante, el país puede acudir a organismos internacionales si, eventualmente, Chile no cumple con el fallo de la CIJ. “Bolivia puede ir a la comunidad internacional, al ámbito multilateral, a la Organización de Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, bilateral o con un grupo de países amigos a decir: ‘Queremos que ustedes nos respalden para que Chile cumpla sus obligaciones’”, manifestó Mesa durante una conferencia en la Universidad Católica Boliviana (UCB).

Si el dictamen es negativo, aseveró, se debe respetar el fallo y de ese modo reformular la estrategia sin perder de vista el planteamiento del excanciller Daniel Sánchez Bustamante (1930-1931) quien dijo “que mientras Bolivia exista como nación no cejará hasta conseguir un acceso soberano al Pacífico”.

Para el politólogo Franklin Pareja “la posición de los gobiernos, tanto de Bolivia como de Chile, no sufrirá grandes variaciones” después del dictamen de la CIJ.

“El presidente de Chile, Sebastián Piñera, es uno de los más críticos con los gobiernos progresistas y de manera particular con Venezuela y Bolivia. Este factor que no puede ser soslayado a la hora de crear un espacio de negociación”, afirmó y añadió que una victoria del país “destruirá el argumento de que entre Bolivia y Chile no hay absolutamente nada pendiente”.

