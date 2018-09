Cuando tuve la oportunidad de sentarme con algunas de las personas del equipo de diseño y desarrollo del iPhone XS y del Apple Watch Series 4, como parte de las sesiones para mis respectivas reseñas, detecté una cultura de una inmensa atención al detalle que no he visto en ninguna otra compañía tecnológica en la industria.

Una de esas personas fue Alan Dye, director de diseño de interfaz de usuario en Apple, quien además de explicarnos los cambios que han hecho a lo largo de los años con las esferas del Apple Watch, las mejoras en las tipografías y cómo es en el reloj inteligente, especialmente, donde se borran las líneas entre el hardware y el software.

Dye también me mostró algo que me dejó estupefacto y que mencioné brevemente en mi reseña a fondo del Apple Watch: las animaciones de fuego, agua y vapor en la nueva esfera del Apple Watch no son renders. “Pudimos haberlo hecho en digital, pero no, nos metimos a un estudio e hicimos grabaciones, para que sean reales. Es probable que pocas personas lo noten, pero hay algo especial en el hecho que sean orgánicas y no gráficos generados en un software de animación”.

Ahora Apple ha publicado un video donde muestra cómo se hicieron estas esferas con las animaciones de fuego, agua y vapor, en un estudio, es un pequeño “detrás de cámaras” de uno de los miles de procesos que tienen que suceder para hacer un producto como el Apple Watch.

