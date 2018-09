El Gobierno aún no decidió si Evo viajará a La Haya y dice que Chile perdió el “norte diplomático”

El Gobierno nacional aún no decidió si el presidente Evo Morales viajará a La Haya para escuchar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) respecto a la demanda marítima boliviana contra Chile, fijada para el próximo 1 de octubre, señaló hoy el vicepresidente Álvaro García Linera.

En conferencia de prensa, García señaló que la decisión se tomará en las siguientes horas. No obstante, señaló que independientemente de si Morales viaja o no, ya se invitó a que expresidentes y cancilleres se reúnan para escuchar el fallo.

“No hemos decidido si el Presidente viaja o no, en las siguientes horas vamos a tomar esa decisión”, aseveró .

Aseguró que si Morales se queda en La Paz, se realizará una reunión con los exmandatarios inmediatamente después que se conozca el fallo de la CIJ para analizar y explicar las dimensiones del mismo.

Por otro lado, García también se refirió al ‘carácter agresivo’ de algunas declaraciones del lado chileno en torno a la demanda marítima, sobre todo después de que un ex Jefe militar del vecino país lanzara una advertencia bélica en contra del país.

“Está claro que (Chile) ha perdido el norte diplomático que antes los caracterizaba ante la inminencia de una derrota catastrófica (…). Esta agresividad chilena muestra la enorme debilidad en la que se encuentra y decirles: tranquilo muchachos, esperemos que el Tribunal de La Haya se pronuncie y acatemos lo que vaya a decir”, dijo.

En esa línea, García instó a que tanto Bolivia como Chile acaten y cumplan el fallo de la CIJ y pidió al país trasandino no meterse en asuntos internos de Bolivia.

“Amenazando no se gana nada, entrometiéndose en la vida interna no se gana nada (…) Nuestra respuesta no es la agresividad, es la confianza de los que tienen la verdad de su lado”, sentenció.

Oxígeno / La Paz