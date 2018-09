El MAS lamenta que el gobernador de Tarija no participe en las mesas técnicas para el Pacto Fiscal

El ejecutivo de la Federación de Interculturales de Tarija, José Yucra, ha denunciado que el gobernador de Tarija, Adrian Oliva, no va a asistir a las mesas técnicas donde se busca consensuar la redistribución de recursos económicos en el país, como pacto fiscal.

“Muy mal la actitud por parte del Gobernador en esa reunión en las mesas técnicas es donde se tiene que discutir no solamente la redistribución de los recursos económicos del país sino se tienen que discutir de más competencias en base a las autonomías, se tiene que discutir el tema de impuestos y muchas otras cosas y no participar en esta reunión importante que el Gobierno está citando es como no tener representante de Tarija“, ha mencionado.

Además ha señalado que otros políticos opositores al presidente de Bolivia, Evo Morales, van a participar de estas mesas técnicas.

“Va a participar Costas que también es oposición, va a participar Patzi pero aquí se quieren hacer los locos no quieren participar en un tema tan importante para el departamento de Tarija”, ha mencionado.

Por lo que Yucra ha señalado que “el gobernador se cree Dios en Tarija” y que no puede comprometer el futuro económico del departamento solo por el lineamiento político.

“Lo político aquí en la Gobernación es lo que prima porque si nosotros nos ponemos a pensar el departamento de Tarija percibe el presupuesto de tres departamentos y no participar de un tema vital de importancia si se quiere solicitar la redistribución recursos hay que hacerlo en las mesas técnicas, no diciendo ‘no vamos a participar’ y hacerse el niño ofendido”, ha recalcado.

