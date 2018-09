La disputa entre Elon Musk y Vernon Unsworth, el buzo británico que participó en las labores de rescate de un equipo de fútbol de niños y su entrenador en una cueva en Tailandia el pasado mes de julio, ha pisado el terreno legal.

Unswort está pidiendo más de 75.000 dólares en compensación por infundadamente haberlo llamado un “pedófilo”

Unsworth ha presentado una demanda en una corte de California, Los Ángeles (Estados Unidos), este lunes en contra del CEO de Tesla por difamación. El británico está pidiendo más de 75.000 dólares en compensación por “el daño mundial” que le ha causado el haberlo llamado un “pedófilo” frente a sus más de 22 millones de seguidores y, más tarde, un “violador de niños” por haberse mudado a Tailandia para casarse con una niña de 12 años. También solicitó una orden judicial que impida a Musk realizar más acusaciones en su contra.

La acusación de Musk era infundada y carecía de evidencia, señaló L. Lin Wood, el abogado del buzo, quien dijo en un comunicado, según recoge CNN:

Elon Musk acusó falsamente a Vern Unsworth de ser culpable de crímenes atroces. La influencia y la riqueza de Musk no pueden convertir sus mentiras en verdad o protegerlo de la responsabilidad por su maldad en un tribunal.

El rescatista británico de 63 años de edad también ha presentado una demanda similar en contra de Musk en Londres y Gales, respectivamente, de acuerdo con The Guardian.

La “tela marinera” entre Musk y Unsworth

Todo empezó cuando Unsworth criticó en una entrevista televisiva con CNN el mini sub-marino que Musk construyó para ayudar en el rescate de los 12 niños y su entrenador en la cueva de Tailandia el pasado verano, pues calificó el acto como “una maniobra publicitaria”, asegurando que el dispositivo no serviría en un “espacio tan reducido”. Sin embargo, lo que probablemente molestó más al CEO de Tesla es que cerró su comentario con un “que se lo meta por donde más le duela”.

En respuesta, Musk publicó el 15 de julio una serie de tweets dirigidos directamente contra a Unsworth, asegura el buzo en la demanda, en su cuenta de Twitter. En uno de ellos, que ya ha eliminado, escribió: “lo siento, tío pederasta, pero lo estabas pidiendo”. Tres días después, el CEO de Tesla se disculpó con dos tweets, indica la querella, por haber emitido sus palabras con ira. Sin embargo, la disculpa ya no fue suficiente para el rescatista.

Aunado a lo anterior, Buzzfeed News publicó a principios de septiembre que Musk afirmó en un intercambio de correos electrónicos que Unsworth es un “ violador de niños ” que se mudó al sudeste asiático para casarse con una niña.

Posteriormente, los abogados del británico le enviaron una carta a Musk el 6 de agosto para darle a conocer que estaban preparando la demanda en cuestión. Dos semanas después, el CEO de Tesla declaró públicamente que no había sido denunciado aún y le respondió a un usuario de Twitter: “¿No crees que es extraño que no me ha demandado

“En el tweet del 28 de agosto Musk transmitió al lector promedio que el hecho de que el señor Unsworth no lo haya demandado era evidencia de que el señor Unsworth es, de hecho, un pedófilo y culpable de los crímenes más atroces”, indica la querella, según recoge The Guardian.

De esta manera, las consecuencias legales han llegado a Musk por abrir la boca de más.

