El Tigre derrota a Aurora en Colcapirhua

The Strongest sumó 21 unidades y se mantiene en la segunda colocación del Clausura, está a uno del puntero Royal Pari (22) que ahora venció a Guabirá en Santa Cruz.

Con un doblete de Rolando Blackburn The Strongest derrotó a Aurora (1-2) de visitante la tarde de este sábado. Con el triunfo, el Tigre sumó 21 unidades y se mantiene en el segundo lugar del torneo Clausura. El cotejo se jugó en el estadio del municipio cochabambino de Colcapirhua, que albergó por primera vez un partido profesional en Bolivia.

Los dirigidos por el venezolano César Farías necesitaron un tiempo para adueñarse de las tres unidades. A los 20 minutos Blackburn puso el primero del encuentro. El goleador aprovechó un centro desde la izquierda de Diego Wayar para ganar las espaldas a la zaga local y anotar el 0-1.

El Tigre pudo ampliar la cuenta a los 28′, pero Edis Ibargüen no la embocó tras picar el balón por encima de la humanidad del arquero David Torrico. Los de Marcos Ferrufino no reaccionaron y cedieron terreno a la visita que no perdonó. Blackburn (39′) mandó el balón al fondo del arco tras adelantarse a una floja defensa local. El gol otra vez nació desde la izquierda, pero en esta segunda oportunidad (0-2) fue enviado por Ibargüen.

En el complemento el libreto de ambos no cambió mucho. Aurora se animó y fue a buscar el descuento que lo consiguió por medio de un penal convertido por Matías Vicedo. El argentino (70′) definió a lo Panenka ante el portero Daniel Vaca.

De ahí en adelante el equipo celeste intentó igualar el partido, pero fueron vanos sus esfuerzos ante un Tigre bien plantado en la última línea y que ganó tres puntos importantes que lo mantiene entre los mejores del Clausura.

