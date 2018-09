En el oficialista MAS aseguran que eventual ley contra la mentira no afectará la libertad de expresión e información

La aventual ley contra la mentira, anunciada por el presidente Evo Morales contra autoridades y medios de comunicación, aún no está plasmada en un proyecto por lo que no se conoce sus alcances, sin embargo la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, aseguró que el oficialismo garantizará que esa norma respete la libertad de expresión e información.

“Ningún proyecto de ley que se presente va a vulnerar la libertad de expresión y la libertad de prensa porque son principios constitucionales, derechos constitucionales que siempre vamos a sostener”, afirmó Montaño, quien confirmó que hasta el momento no fue remitido al Legislativo ningún proyecto de ley sobre el anuncio presidencial.

El 22 de agosto y en medio de un acto en Chuquisaca, el mandatario planteó la redacción y aprobación de una ley contra las mentiras que difundan autoridades y medios de comunicación.

“El ama sua (no seas ladrón), ama llulla (no seas mentiroso) y ama qhilla (no seas flojo) está constitucionalizado, ya hicimos una ley, ley contra la corrupción, estoy pensando, tal vez hay que preparar una ley contra la mentira, cómo sancionar al mentiroso, sea autoridad o medio de comunicación”, advirtió en ese entonces.

Según Montaño, la declaración de Morales fue en referencia al contexto de los principios constitucionales de no mentir, no ser flojo y no robar; éste último principio, recordó, está recogido en la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz contra la corrupción

Organizaciones como la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) rechazaron la iniciativa. “ Considerando que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental; condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”, sostuvo en un comunicado.

El parágrafo II, artículo 106, de la Constitución Política del Estado refiere: “El Estado garantiza a las bolivianas y bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.

Dentro de la Bancada del MAS aún no se hizo un análisis al respecto, no obstante, el primer vicepresidente de la Cámara Baja, Lino Cárdenas, dijo que en su momento se hará un análisis y verá “hasta qué punto es factible tener una legislación en este tema”.

“No hay ese propósito (de vulnerar la libertad de expresión), yo no creo que el Presidente tenga ese propósito, ni ninguna autoridad del Estado, hay que tener los suficientes equilibrios en caso de que tengamos una norma de esta naturaleza”, añadió.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación ante el anuncio de Morales por impulsar una ley contra la mentira. “Cuando a un mandatario le incomodan las denuncias de corrupción y las opiniones contrarias, suelen promover la aprobación de esta clase de estatutos con la intención de silenciar y censurar la crítica”, cuestionó el presidente del ente Gustavo Mohme. (4/09/2018)

La Razón Digital / Ángel Guarachi / La Paz