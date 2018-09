En un mes se podrá cambiar de operador sin perder el número

A partir del 1 de octubre, los usuarios de telefonía móvil podrán cambiar de operador sin necesidad de cambiar de número telefónico con la entrada en vigencia de la portabilidad numérica.

Desde el pasado sábado, los operadores de telefonía celular (Viva, ENTEL y Tigo) anunciaron en sus redes y portales web que a partir del próximo mes entrará en vigencia este servicio.

La portabilidad numérica es una funcionalidad de las redes públicas de telecomunicaciones que permite a los usuarios conservar los números telefónicos que les hubieran sido asignados por los operadores y cambiarse.

La entrada en vigencia de este servicio busca fomentar una competencia más equitativa entre los proveedores del servicio móvil, que a su vez se traduce en mejores tarifas, calidad e incremento de promociones, todos estos beneficios para evitar los costos derivados por el cambio de número telefónico y un uso más eficiente de la numeración.

De acuerdo con el reglamento de la portabilidad numérica publicado por la ATT, cualquier usuario de telefonía móvil, sea éste prepago o pospago puede realizar la migración a otro operador si así lo decide.

Esto siempre y cuando no tenga deudas con la empresa de telefonía de la cual contrataba el servicio, su antigüedad sea mínima de 60 días con el número o se encuentre cortado por razones administrativas o el usuario cuente con un dispositivo con el IMEI (International Mobile Station Equipment Identity) en la lista negra.

Si la solicitud es aceptada, le darán una tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) del nuevo operador. El cambio se realizará dentro de las 24 horas, entre las 0:00 a 6:00 del siguiente día de haberse aceptado el cambio debido a posibles inconvenientes durante el procedimiento (cortes en la señal).

Una vez se realice el cambio, el usuario perderá los beneficios, servicios y saldos asociados a la línea del anterior operador y se inscribirá como un cliente “nuevo”.

En el caso de que el cliente quiera optar por contratar un plan pospago en el operador al que está migrando, este podrá pedir requisitos adicionales para completar el proceso.

El usuario puede cambiar su número hasta un máximo de dos veces por año gratuitamente, salvo por el costo de la tarjeta SIM del nuevo operador. Una vez portado el número, el usuario no podrá volver a realizar este proceso antes de los 30 días.

Si el usuario desea cambiar de operador por tercera vez en el mismo año deberá pagar por el servicio.

La portabilidad debía regir a partir del 27 de noviembre del año pasado; sin embargo, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) solicitó una ampliación de este plazo debido a que las telefónicas (Viva, ENTEL y Tigo) estaban en proceso de compra de los equipos y adecuación técnica para implementar este nuevo servicio.

Ninguna de las telefónicas ha anunciado promociones o beneficios relacionados a la migración de un operador a otro o incentivos a sus usuarios para que se mantengan con ellos.

Reacciones en redes

Después de los anuncios de las operadores en sus redes sociales, los usuarios de los servicios se manifestaron en muchos casos con beneplácito porque podrán migrar a otros operadores.

“Tengo 11 años con ustedes y no me han dado ningún beneficio, creo que es hora de irme” escribió un cliente decepcionado. “Ojalá así mejoren su servicio, porque si no se van a quedar solos”, posteaba otro en la publicación de Viva, lo mismo sucedía en los “posts” de Facebook de ENTEL y Tigo.

Otros comentarios se centraron en hacer consultas sobre como funcionará la portabilidad y algunos de los usuarios de redes sociales aplaudieron la noticia, señalando que se cambiarán a uno u otro operador.

Por su parte, la página Más y Mejor Internet para Bolivia inició una encuesta online para determinar cuál de las tres operadores ofrece el mejor servicio.

“Amigas/os: La Portabilidad Numérica nos permitirá cambiar de proveedor de datos de internet, ¿cuál es la empresa ‘menos peor’ qué recomendarían?”, se lee en la publicación.

En los comentarios, los usuarios de las telefónicas se expresaron sobre paquetes de internet, cobertura, promociones, atención al cliente y otros tópicos que las operadores deberán mejorar para poder captar a nuevos clientes y fidelizar a los que ya tienen.

La ATT registra 11 millones de líneas de celular en Bolivia

De acuerdo con la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) al primer trimestre de la gestión 2018, hay 11,3 millones de líneas móviles en el país.

Los departamentos que registran la mayor concentración son: La Paz 29%, Santa Cruz 28% y Cochabamba 18%.

“Hace una década en Bolivia los ingresos netos del servicio de telefonía móvil superaron ampliamente al resto de servicios del sector de telecomunicaciones, como al servicio de acceso a internet, telefonía fija, valor agregado, larga distancia y distribución de señales”, señala el ente regulador en una nota de prensa.

Según la ATT, esta situación cambió a partir 2017, ya que el servicio de acceso a internet generó el mayor flujo económico en el sector, con 5.420 millones de bolivianos de ingresos netos, superando ampliamente al servicio móvil, que alcanzó a 3.134 millones de bolivianos.

Al primer trimestre de 2018, la cantidad de conexiones a internet asciende a 9.416.000, destacando que los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba cuentan con mayor concentración de este servicio. El 95% de las conexiones a internet se realizan a través del celular.

Página Siete / Manuel Filomeno / La Paz