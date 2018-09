Encuentran el cuerpo de boliviana que fue reportada desaparecida en Barcelona

Los familiares reportaron de la desaparición el pasado 16 de julio, noche que fue la última vez que la vieron luego que la mujer discutiera con su pareja. La tía indicó que necesitan 7.000 euros para velar y sepultar los restos.

Vianca Alejandra Roca Ardaya, de 25 años de edad, fue encontrada sin vida flotando en el río Congost de Granollers, en la ciudad de Barcelona, España, el pasado domingo 9 de septiembre por las autoridades policiales catalanas. La mujer fue reportada como desaparecida el 16 de julio, según informaron sus familiares.

Jacqueline Ardaya, tía de la víctima, confirmó a Notivisión vía contacto telefónico que elcuerpo encontrado era de su sobrina el cual fue identificado este viernes, y que se dio con su cuerpo tras una intensa lluvia que cayó el domingo y que removió la tierra debajo de un puente donde estaba enterrada.

La familiar manifestó que vieron por última vez a Vianca la noche del 16 de julio, cuando esta, junto a su marido, vino a casa de su madre para dejar a su hijo de 6 años. La pareja se marchó a cenar y aquella fue la última vez que su madre tuvo noticias de Vianca.

El marido explicó después que aquella noche discutió con Vianca y los dos se separaron. Cuando este llegó a casa en solitario, Vianca todavía no había regresado y ya no lo haría. La voz de alarma la dio también la empresa de cosmética en la que trabajaba Vianca al día siguiente, cuando no se presentó.

La tía indicó de que precisan al menos 7.000 euros para velar y dar sepultura a Vianca, puesto que ella no tenía seguro de salud en España. A su vez, señaló que están a la espera de los resultados forenses para establecer las causas del fallecimiento.

