ENDE- Bolivia perfila ingresos de hasta $us 5 MM por venta de electricidad a Argentina

Bolivia espera ingresos de entre $us 2 millones y $us 5 millones por la venta próxima de energía eléctrica a Argentina. El tendido eléctrico acabó en el lado boliviano y ya cuenta con autorización de obras en el lado argentino, trabajos que estarán concluidos el primer semestre de 2019.

El presidente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Joaquín Rodríguez, informó de los plazos y de las proyecciones de ingresos económicos una vez empiece la exportación de energía eléctrica.

El tendido de los 110 kilómetros de la línea de transmisión internacional ya fue concluida en el lado boliviano, que comprenden 40 kilómetros, y restan 70 kilómetros en territorio argentino.

La pasada semana, la administración de Buenos Aires entregó la autorización para que se proceda con las obras del tendido eléctrico en ese país.

“(Los ingresos) variarán de acuerdo a la temporada, pero estimamos que vamos a estar llegando fácilmente entre $us 2 millones y $us 5 millones, dependiendo de las condiciones porque es un contrato bastante particular. Depende de la oferta, la toma de la energía por parte del sistema argentino y de las condiciones del comportamiento de la demanda del sistema de ese país”, informó.

La propuesta gubernamental es empezar con 80 o 120 megavatios (MW) y en un plazo no mayor a los cuatro años poder incrementar a 1.000 MW.

El contrato de oportunidad establece que semanalmente o periódicamente se haga una oferta de la cantidad de energía, además del precio que asociado a la oferta.

“Cuando los precios sean altos, nosotros también vamos a ofertar precios altos y si el precio baja nos vamos a acomodar para siempre estar inyectando permanentemente”, añadió Rodríguez.

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) será la encargada de operar y exportar. En 2016 se firmó el financiamiento por un monto de Bs 483.133.133 y la obra comprende desde la subestación Yacuagua, Bolivia, hasta cercanías de la subestación Tartagal, Argentina.

La Razón Digital / Ángel Guarachi / La Paz