Enfermera dice que dos fiscales del caso Alexander destruyeron su vida

La Paz, 21 de septiembre (Urgentebo).- Isabel Coro, enfermera del Hospital del Niño, acusada e imputada por el delito de encubrimiento por el caso del bebé Alexander, asegura que pese a los tratamientos psicológicos que siguió luego de estar privada de libertad, no logra superar la situación y acusa a los fiscales Blanco y Boyán de haber destruido su vida.

En una entrevista con ATB, Coro cuenta las secuelas que le dejó este caso. “Despertaba triste no había nada que me causara alegrías. Siempre con un sufrimiento que no sabía porque era”.

Esta acusación no sólo destruyó su vida sino también la de su familia. “El día que ocurrió todo, mi mamá quien estaba desesperada, gritaba preguntando, a mis hermanos donde está mi hija, me duele el corazón decía y se descompensaba”—agregó—“Ahora esto todavía es una pesadilla, porque dejó secuelas, me despierto llorando”, contó a la casa televisiva.

Luego de 3 años y 10 meses de lo ocurrido con el Bebé Alexander, Coro, esperanzada dice que lo que les ocurrió de alguna forma mejoró la situación de los niños que viven en los hogares.

“Pese a todo pienso que valió la pena, hay gente que conozco en el hogar y me cuentan que las cosas han mejorado mucho, supongo que el niño Alexander no ha sido el primero, pero ojala sea el último de los que ha sufrido ese tipo de trato en esa institución”.

Coro fue imputada por el delito de encubrimiento pro el caso Bebé Alexander, fue destituida de su cargo en dicho nosocomio y estaba con detención domiciliaria por ocho meses. Ahora pide resarcimiento económico.

