Enrique Iglesias, todo un ‘padrazo’ con sus mellizos: ‘Los ves sonreír y no importa nada más’

El artista ha confesado en televisión que está atravesando una de las etapas más especiales de su vida

Ha vuelto a confesar que ser padre es una de las cosas que más le han cambiado. Enrique Iglesias se ha sincerado sobre su vida personal, manifestándose encantado con sus pequeños Nicolás y Lucy, que le han robado el corazón. No puede evitar que asome una sonrisa a su rostro cuando habla de sus pequeños, con los que pasa todo el tiempo que le dejan libre sus compromisos profesionales. “Ahora que tengo bebés me cuesta un poquito más viajar” aseguró en declaraciones al programa de televisión Un nuevo día. Contó cómo equilibra su exigente carrera con esta nueva fase en su vida.

“Es una etapa hermosa. Cuando voy al estudio y son las ocho, me digo: ‘Igual es mejor que vuelva a casa’. Soy feliz al verlos, no te importa nada más, solo ellos” explicó. En sus redes sociales comparte en ocasiones momentos de su rutina y divertidos clips en los que se ven “las payasadas” que hacepara que se rían. “Haces lo que sea por entretenerlos, los ves sonreír y no importa nada más” confesó. El intérprete contó que le gustaría ser amigo de sus hijos, sobre todo cuando lleguen a la adolescencia, que suele ser una edad complicada, y que si un día le plantean que quieren ser artistas, no se opondrá. “Mientras ellos sean felices y tengan esa pasión no importa”.

Ver esta publicación en Instagram #worldcup #spain #portugal Una publicación compartida de Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) el 15 Jun, 2018 a las 12:50 PDT

Dedicó unas románticas palabras a su pareja Anna Kournikova, con la que mantiene una estable relación desde hace más de quince años. “Es divertida, independiente, luchadora, pero si te soy sincero nunca me imaginé que yo podía estar en una relación durante tantos años…” aseguró. Su carrera avanza con paso firme, su próxima actuación es el próximo 15 y 16 de septiembre en Las Vegas, aunque al principio, como ocurre a veces, tenía ciertos miedos. “En los comienzos le tenía miedo al fracaso, pero sé que no todas las canciones que escribo van a ser un éxito. Escribir es como una terapia, ha sido una parte fundamental de mi carrera” contó, y añadió: “Ahora disfruto del fracaso, me da más ganas de seguir luchando, me alimenta”.

Fuente: Hola