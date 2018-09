Escucha la entrevista en que Huanacuni llora al despedirse de la Cancillería

¿Por qué renunció Huanacuni a la Cancillería?, él explica sus razones

El excanciller contó la razón que le hizo reflexionar sobre la necesidad de estar junto a su familia.

Página Siete Digital / La Paz

Fernando Huanacuni, quien estuvo al mando de la Cancillería boliviana aproximadamente durante un año y ocho meses, explicó hoy en una entrevista por radio Panamericana, que renunció al cargo para dedicar más tiempo a su familia.

“Esta etapa para mi es reencontrarme con la familia, tengo mi esposa, mis cuatro hijos me necesitan ahora, yo también los necesito porque están creciendo, están estudiando, están aprendiendo y quiero estar también cerca a ellos”, expresó.

El excanciller contó que la razón que le hizo reflexionar sobre esta necesidad fue el viaje de estudios que realizó su hija de 20 años a China.

“Es un hecho que me ha hecho pensar muchísimo va a volver, va a volver ya profesional, va a estar casada y va a tener otra etapa, y me doy cuenta que ahí no estamos disfrutando y no estamos de cerca, cuantas cosas quisiera decirle a mi hija y no le he dicho, y no quiero que pase con mis otros pequeñitos”, manifestó.

Huanacuni comentó que uno de los sueños de su hija es ser cantante algún día y que entre sus metas familiares está el acompañarla a cumplirlo. “No soy cantante, pero es un reto (…) yo le dije un día vamos a cantar juntos”, indicó.

Resaltó también que a futuro piensa escribir en sus memorias la historia de cómo fue el proceso de la demanda marítima y la demanda por el Silala en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, y dará a conocer desde su experiencia los disensos, las posturas, los aspectos favorables y el compromiso de los equipos nacional e internacional.

Pidió a la población apoyar al nuevo canciller Diego Pary, de quien destacó su experiencia en la Organización de Estados Americanos (OEA) y señaló que entre los desafíos que tiene esta la etapa post Haya referente a la demanda marítima y el proceso por el Silala, además de la Alianza por el Pacífico y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.