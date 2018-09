Evaliz a Evo: “Gracias por tu apoyo, orientación y por iluminar mi camino”

La hija del presidente escribió el mensaje en su cuenta en Twitter. El jefe de Estado no asistió al acto de graduación

Jesús Reynaldo Alanoca Paco







Le dedicó emotivas palabras. Evaliz, hija del primer mandatario Evo Morales agradeció las consideraciones que tuvo su padre al celebrar su graduación como abogada y le dedicó un mensaje en su cuenta en Twitter.

“Papá, gracias por tu apoyo, la orientación que me has dado, por iluminar mi camino” (sic), dice la primera parte del mensaje que la joven compartió y que se replicó, además en su cuenta en Instagram.

Conoce más I Para Evo fue la cara fascista y racista la protagonista de los silbidos a Evaliz

El sábado la muchacha recibió su título de la Universidad Católica de Bolivia (UCB), en medio de aplausos y algunos gritos sobre el ‘Bolivia dijo No’, aspecto que desató las críticas, tanto de oficialistas como de opositores. Los últimos observaron que se afecte un logro particular con algo político.

“Agradezco los consejos sabios que en el momento exacto has sabido darme, por ayudarme a tomar las decisiones que me ayuden a balancear mi vida y sobre todo por el amor tan grande que me das” (sic), agrega Evaliz.

Lea también I Evo festeja con un tambaquí a su hija por graduarse de abogada

El jefe de Estado consideró en su momento que fascistas y racistas fueron quienes gritaron consignas contra su hija durante el acto. “Yo sabía que estaba preparado y por eso no fui, para no dar oportunidad y pensando que por lo menos a mi hija Evaliz se iba a respetar”, reveló en entrevista con EL DEBER.

Fuente: eldeber.com.bo