Evo afirma que Chile suspendió reunión con “falsedades” y pide aclaración por escrito

Presidente Evo Morales. Foto: ANF

La Paz, 5 de septiembre (ANF).- El presidente Evo Morales pidió al Gobierno de Chile aclarar por escrito la suspensión de la reunión sobre el comité de fronteras, programada para el 5 y 6 de este mes, ya que la carta recibida del consulado general de ese país en La Paz se basa en “falsedades”.

“A mí me ha sorprendido la suspensión (de la reunión de fronteras con Chile), y hemos pedido al nuevo canciller (Diego Pary) que puedan (las autoridades del vecino país) aclarar con un documento, porque llegó un documento (de Chile) con falsedades para suspender la reunión de estos días”, manifestó Morales en rueda de prensa.

Para el Jefe de Estado la suspensión de la reunión es parte de la “política de dilación” de Chile, que a lo largo de los años de historia entre ambos países aplicó para no dar solución a los diferentes problemas, y más aún en el tema marítimo.

“Ha habido tantos compromisos, tantas ofertas, además de eso resoluciones de la OEA (Organización de Estados Americanos) para que Bolivia tenga un corredor al Océano Pacífico con soberanía; nos hacen creer y después suspenden cualquier tratamiento que tiene que continuar y tener resultados”, apuntó.

Morales remarcó que las reuniones “cuando un poco avanzan, se suspenden”, y así no se llega a ningún acuerdo.

“Nos decían de cancillería a cancillería que hay una contrapropuesta de un corredor sin soberanía, pero con autonomía; yo decía que sea una propuesta oficial de Chile, que venga el canciller, y que esa sea la base de la negociación, pero el canciller de Chile nunca vino”, recordó.

La suspensión de la reunión de parte de Chile, para tratar el tema de fronteras, se conoció cuatro días después de que Bolivia presentara la contramemoria y una contrademanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por el litigio de las aguas del Silala.

“Sobre el particular deseamos informar que no es posible realizar el Comité de Fronteras de Integración previsto para el 5 y 6 de septiembre en La Paz, ya que la conducta de Bolivia en el proceso que se sigue ante la CIJ en el caso del uso del Silala deja en evidencia que no están dadas las condiciones para la realización de esta instancia de diálogo técnico en materia de cooperación fronteriza”, señala la misiva enviada por el gobierno chileno.

