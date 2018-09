Evo contra los medios: confirma presentación de ley contra la mentira, dice “ya es hora de moralizar”

Para el mandatario boliviano hay periodistas que no investigan y dan pie a la ‘chismosería’. A su criterio, no hay periodistas independientes, sino de izquierda o de derecha. “Sólo hay dos caminos”, expresó.

El presidente Morales en una de sus conferencias de prensa, donde con frecuencia llama la atención a periodistas por preguntar algo que le desagrada. Foto de archivo (Internet) Evo confirma presentación de ley contra la mentira: “Ya es hora de moralizar”

Para el Jefe de Estado hay periodistas que no investigan y dan pie a la ‘chismosería’.

Página Siete Digital / La Paz

El presidente Evo Morales confirmó que se presentará un proyecto de ley contra la mentira porque, a su criterio, “ya es hora de moralizar” a los medios de comunicación.

La idea de elaborar una ley contra la mentira surgió días atrás, cuando Morales planteó esta ley con la finalidad de cumplir la trilogía del Ama Sua (No seas ladrón), Ama Llulla (No seas mentiroso) y Ama Quella (No seas flojo) establecida en la Constitución.

En una entrevista con el diario El Deber, Morales cuestionó las “mentiras” que se ventilan en los medios de comunicación y observó el rol de algunos periodistas que no investigan sino que dan pie a la “chismosería”.

“Vamos a proyectar la ley contra la mentira, porque ya es hora de moralizar (a los medios)”, expresó el jefe de Estado. Consultado sobre cuándo se presentará este proyecto de ley, respondió: “No, cada día están con la mentira. Y hacen mucho daño al ser humano. Todos tenemos ética, tenemos valores, y en la mentira no es parte de ellos”.

Dijo que si los periodistas publican algo en contra de él “con la verdad” no tendrán porqué molestarse, “pero tiene que ser con la verdad, ¿quién no se equivoca?, pero con documentos, fundamentado, así debe ser”.

A su criterio, no hay periodistas independientes, sino de izquierda o de derecha. “Sólo hay dos caminos”, expresó.