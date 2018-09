Ex alto funcionario del Vaticano lanza nueva acusación contra el papa

(CNN) – El ex alto funcionario del Vaticano que acusó al papa Francisco de haber manejado mal las denuncias de conducta sexual inapropiada contra un importante arzobispo estadounidense reveló una nueva acusación el sábado.

Según el arzobispo Carlo Maria Vigano, funcionarios del Vaticano -y quizás el propio papa- mintieron sobre la polémica reunión del pontífice en 2015 con Kim Davis, una funcionaria pública de Kentucky que se rehusó a firmar certificados matrimoniales de personas del mismo sexo.

En una carta publicada el sábado en LifeSiteNews.com, un sitio web conservador católico, Vigano, exembajador del Vaticano en Estados Unidos, dijo que varios funcionarios de alto rango de la iglesia, incluyendo el papa, sabían de la reunión antes de ocurrir y la polémica que causaría si se hiciera pública.

Durante el viaje del papa a Estados Unidos en 2015, Francisco intentó evitar entrar directamente en la amarga guerra cultural en el país. Davis, quien citó su fe cristiana como argumento para rehusarse a convalidar los matrimonios de personas del mismo sexo, se volvió una celebridad en dicha guerra cultural, y prominentes políticos conservadores y líderes religiosos han realizado eventos con ella a su lado. Davis dijo que el papa le urgió a “ser fuerte” durante su breve reunión en la embajada del Vaticano en Washington.

Después de que se filtrara la noticia de la reunión de Davis y Francisco, El Vaticano trató de minimizar el encuentro. “Esos breve saludos ocurren en todas las visitas papales y se deben a la amabilidad y disposición características del papa”, dijo en 2015 el exportavoz del Vaticano, Federico Lombardi.

La única “audiencia verdadera” concedida por el papa en la embajada en Washington, dijo Lombardi, fue con un hombre gay y su pareja, a quienes Francisco conocía desde Argentina.

En privado, funcionarios del Vaticano le dijeron a CNN y otros medios que la reunión con Kim Davis irritó al papa, y que este no conocía la situación específica de la mujer antes del encuentro.

Juan Carlos Cruz, un chileno sobreviviente de abuso sexual quien se reunión con el papa en Roma en mayo, le dijo a The New York Times esta semana que Francisco le contó: “No sabía quién era la mujer y él (Vigano) la metió a hurtadillas para que me saludara… y por supuesto hicieron gran publicidad de esto. Y yo estaba horrorizado y despedí a ese nuncio”.

En un mensaje de texto enviado a CNN el sábado, Cruz confirmó su relato. El portavoz del Vaticano, Greg Burke, no respondió a múltiples solicitudes de comentario por parte de CNN.

“Uno de ellos está mintiendo: ¿Cruz o el papa?”, escribió Vigano el sábado. “Lo que es seguro es que el papa sabía muy bien quién era Davis y él y sus colaboradores cercanos aprobaron su audiencia privada”.

Vigano, quien sirvió como embajador del Vaticano entre 2011 y 2016, ha surgido como una figura polémica, especialmente desde que acusó al papa y otros funcionarios del Vaticano de tramar una “conspiración de silencio” en una carta publicada el domingo pasado.

En la carta, Vigano llamó al papa a renunciar y dijo que este era parte de un acto de “encubrimiento” en relación con el cardenal Theodore McCarrick, a quien el papa obligó a renunciar el mes pasado después de acusaciones de conducta sexual inapropiada contra seminaristas y de que abusó a un menor en la década de los 70.

McCarrick no ha comentado sobre las acusaciones en relación con los seminaristas y se ha dicho inocente del cargo de abuso a un menor.

McCarrick, de 89 años, se retiró como arzobispo de Washington en 2006. Vigano alega que el papa emérito Benedict XVI supo de las acusaciones contra McCarrick y que le impuso restricciones en 2009 o 2010.

Delia Gallagher y Rosa Flores de CNN contribuyeron con este reporte.

Fuente: cnn.com