Exfiscal Ramos dice que dejó el caso Alexander por presiones y falta de autonomía

Exfiscal de caso Alexander: No podía jugar con las personas

La Paz.- Leopoldo Ramos, exfiscal del caso del bebé Alexander, declaró en entrevista con ERBOL que cuando investigaba la presunta violación hubo presiones de la propia Fiscalía, y él prefirió alejarse porque no podía jugar con la suerte de personas.

Ramos dejó el caso Alexander en 2015 alegando falta de autonomía. La semana pasada, reveló que el informe forense de Ángela Mora, que certifica violación, era “folklórico” y que por lógica no se podía aceptarlo, puesto que usaba términos que no son propios del ámbito médico.

Periodista (P): ¿Por qué dejó el caso doctor Ramos?

Leopoldo Ramos (LR): Bueno, en ese momento yo he percibido cierta presión en mi trabajo. Entonces dije no tengo aquí autonomía para investigar, no voy a llegar digamos a tener un producto objetivo de mis investigaciones; y si no soy capaz de llegar a un producto objetivo de la verdad, entonces prefiero retirarme por cuanto no puedo jugar con las personas, jamás lo haría. Para mí, las personas tienen tanto valor y en estos casos hay que tener especial cuidado, lo importante es llegar a una verdad objetiva, y para eso necesitamos una amplitud de recursos lógicos intelectuales, espacios de investigación, pero libres, que yo pueda determinar todas las formas y los instrumentos de investigación. Por esa razón presenté mi carta y renuncié para alejarme de la investigación.

P: Doctor, cuando se habla de presiones, se asume que las presiones vienen de instancias superiores, con poder de decisión e influencia, quiénes lo presionaron, instancias superiores de la fiscalía o de dónde.

LR: Las presiones jamás develan de dónde exactamente vienen, uno percibe de dónde vienen, pero no se ve el rostro de esa persona, porque usan otros rostros de otras personas, detrás de otros rostros se encuentra esa presión. No es identificable, pero sabemos de dónde viene.

P: Doctor, usted percibió que esas presiones venían sólo del ámbito judicial o venían del ámbito político.

LR: De la misma fiscalía, institucional.

