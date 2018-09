Experto ve historia “ficticia” y plantea 4 dudas en versión del gobierno sobre hechos de Yungas

En relación a los hechos de violencia en la región de La Asunta de los Yungas (La Paz), durante la erradicación de coca que provocaron la muerte de un teniente de policía y dos cocaleros.

Experto plantea 4 dudas en la versión del gobierno sobre hechos de Yungas

Habla de una historia ficticia

La Policía asevera que hay grupos irregulares con francotiradores en Yungas. Foto: Pol. Bol.

El coronel de ejército en retiro Jorge Santiesteban, experto en seguridad y defensa, identificó cuatro aspectos que generan duda sobre la versión del gobierno en torno a los hechos de violencia en la región de La Asunta de los Yungas, durante la erradicación de coca y que provocaron la muerte de un teniente de policía y dos cocaleros.

El año 1998, el coronel Santiesteban estuvo por varios meses en comisión como comandante de una agrupación táctica de erradicación de coca en el Chapare. En la actualidad, es asesor perito de la defensa jurídica del presidente de la Asociación de Productores de Coca de los Yungas de La Paz (ADEPCOCA), Franclin Gutiérrez, procesado por los hechos de violencia en los Yungas.

La versión del gobierno sobre los hechos de violencia en La Asunta es que en el lugar existe un grupo irregular armado vinculado al narcotráfico, conformado por unas 30 personas, con francotiradores, que habría recibido entrenamiento de extranjeros, posiblemente peruanos y colombianos. Este grupo habría sido el que emboscó a la Fuerza de Tarea Conjunta de erradicación el 24 de agosto y habría ocasionado la muerte del teniente de policía Daynor Sandoval.

Al respecto, el coronel Santiesteban señaló que existen por lo menos cuatro aspectos dudosos en la versión del gobierno y que tienen un sustento débil.

1.- Fuerzas Armadas

El experto sostiene que frente a la existencia de un grupo irregular armado deben intervenir las Fuerzas Armadas.

“Yo confirmo mi teoría de que esta es una historia ficticia para perseguir a los dirigentes. Yo descarto la presencia de grupos irregulares porque caso contrario aquí hay no solamente negligencia, sino incumplimiento de deberes por parte de las Fuerzas Armadas que deberían estar operando en el lugar de los hechos para desbaratar un grupo de esta naturaleza”.

2.- Francotiradores

El coronel Santiesteban considera que si existía entrenamiento de francotiradores en el lugar era fácil detectar esa situación a través del servicio de inteligencia.

“¿Cómo se entrena el francotirador? Disparando la mayor cantidad de cartuchos, entonces la inteligencia del Estado pudo detectarlos porque sus prácticas son pues delatoras de su presencia en el lugar. Entonces, yo descarto francotiradores”.

3.- Muerte cocaleros

El experto duda que los dos cocaleros hayan sido abatidos en enfrentamiento, cree que recibieron los disparos de la policía en otras circunstancias.

“Esos dos campesinos no murieron en un enfrentamiento bélico, no murieron en un cruce de disparos, murieron de otra manera. (…) Por eso los fiscales tienen una tarea altamente sensible. (…) Es necesario hacer diferentes estudios, como el estudio planométrico, el estudio técnico-balístico, tomografía e imagenología de los cuerpos. Todos estos elementos, más la autopsia de ley, nos darían la posibilidad de establecer las circunstancias de la muerte de los dos campesinos”.

El coronel Santiesteban denunció que las autoridades han impedido a la defensa del dirigente Franclin Gutiérrez acceder de forma transparente a la información sobre la investigación de los hechos.

4.- Trincheras

El perito dice que los grupos irregulares no construyen trincheras fijas tal como se muestra en las imágenes que difundió el Ministro de Gobierno.

“No puede ser que se crea que hay trincheras. Las trincheras solamente se construyen en un ambiente convencional, es decir en ambiente de guerra convencional. Los grupos insurgentes actúan con emboscadas, golpes de mano, es un movimiento permanente en la zona de acción, jamás se parapetan en un solo lugar. Así que descartadas también las trincheras”.

Como conclusión, el coronel Jorge Santiesteban asegura que el gobierno apela a las mismas tácticas de gobiernos del pasado para inculpar a dirigentes.

“Los gobiernos magnificaban la situación para justificar la persecución jurídica de los dirigentes. No hay absolutamente diferencia entre la táctica política que empleaban los gobiernos de antes al de ahora”, señaló.

Erbol / La Paz