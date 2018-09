Expresidente del BCB considera “políticamente” imposible una devaluación del boliviano por crisis argentina

El expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Antonio Morales dijo que una devaluación de la moneda requiere de mucha fortaleza institucional que no se la tiene.

Morales considera “políticamente” imposible una devaluación de la moneda por crisis argentina

Antonio Morales, expresidente del BCB. Foto: ANF.

La Paz, 24 septiembre (ANF).- A pesar que el sector privado exportador ha insistido que el mantener el tipo de cambio del peso boliviano inamovible frente al dólar le resta competitividad a las exportaciones nacionales y advirtió de los efectos negativos en la economía nacional por la crisis argentina, el expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Antonio Morales afirmó que sería imposible “políticamente” una devaluación de la moneda.

“No es solo Argentina la que ha depreciado (su moneda), también lo ha hecho Chile, no tanto como Argentina porque fue del 7%, lo ha hecho también Brasil que es casi 10% en el último mes, también Colombia, Perú es muy modesto del 1% (…). Toda la región ha estado moviendo y eso crea dificultades para Bolivia no solamente para llevar a cabo cualquier corrección cambiaria que sería sumamente difícil, exige mucha fuerza institucional que no la tenemos”, aseveró.

En esa línea el experto en política monetaria dijo a ANF: “no creo que políticamente el Gobierno se anime a una devaluación, políticamente sería imposible”.

Sin embargo señaló que hay estar atentos a lo que suceda con la crisis de Argentina, donde es posible que la devaluación sea “comida” por la inflación, lo cual puede poner en dificultades al sector productivo nacional.

“Hay que ver en los próximos seis meses, hay que estar con las antenas bien puestas para ver lo que está sucediendo en los países vecinos y tomar las medidas necesarias”, dijo. En Argentina la devaluación de su moneda llegó hasta agosto a bordear el 45%.

Morales dijo que hay varias aspectos que derivan de la crisis argentina, como los retrasos en el pago de las facturas por el gas, así como el fuerte efecto que se siente en las zonas fronterizas con el vecino país.

En paralelo dijo que sería sumamente imprudente y desfasado de la realidad que el Gobierno insista en el pago de un doble aguinaldo en la presente gestión, tomando en cuenta que el país no está atravesando una bonanza económica, y que por el contrario, el sector productivo se ha quejado por un clima adverso para las empresas.