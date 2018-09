Extirpan riñón sano a un niño en cirugía por “equivocación” y hospital cierra acceso a información

Drama. La vida de Sebastián, de tres años de edad, cambió para siempre. Los médicos del Hospital Oncólógico de Santa Cruz le extirparon el riñón sano por “equivocación” cuando debían retirar el que tenía cáncer. El pequeño ahora está en terapia intensiva a la espera de un donante.

Página Siete / La Paz

La vida de Sebastián, de tres años de edad, cambió para siempre. Los médicos le extirparon el riñón sano por “equivocación” cuando debían retirar el que tenía cáncer.

“Mi niño entró al quirófano y le sacaron el riñón derecho que no tenían que sacar; sabían que tenían que sacar el riñón izquierdo”, lamentó acongojado Ever Justiniano, padre de la víctima de negligencia médica.

Por si fuera poco, al riñón extraído le pusieron formol supuestamente para realizar estudios y el caso es irreversible. “Si hay un donante quizás el niño pueda salvarse”, dijo el papá.

El hecho ocurrió en el Hospital Oncológico de Santa Cruz, cuyo director admitió el error.

El padre relató que su hijo lleva dos meses de quimioterapia del riñón izquierdo. “Mi hijo ingresó bien a quirófano, luego de 45 minutos, cuando salieron, me dieron los papeles para que pase por caja, leí que decía riñón derecho. Hablé con el doctor Moreno y dijo que cometió una torpeza y que iba a solucionarlo”. Hasta el cierre de esta edición el menor estaba en terapia intensiva.

La madre del menor dijo que con esa cirugía se iba a aliviar las dolencias de su niño y significaba una esperanza, pero ahora todo se ha derrumbado.

Médicos del hospital cerraron el acceso a la información y anunciaron la realización de una auditoría médica.

El Día / Santa Cruz

Pedro J., padre de un menor de solo tres años, denunció un caso de negligencia médica. Indicó que en el hospital Oncológico los médicos le quitaron a su hijo el riñón derecho, siendo que en el izquierdo era donde tenía un tumor benigno. Ayer en la tarde al menor se le colocó de emergencia un catéter y fue trasladado al hospital del Niño Mario Ortiz donde se encuentra en terapia intensiva. Las autoridades del hospital indicaron que se hará una auditoría al caso.

El procedimiento. Pedro, quien llegó a la ciudad con su familia desde el municipio de San José, explicó que su hijo desde hace varias semanas ya se sometía a quimioterapias y que en el quinto de estos procedimientos se programó la cirugía para extirpar un riñón. “Entró (el niño) a quirófano bien y todavía le dicen (los médicos) a mi esposa, “¿es el lado izquierdo?”, y ya cuando salieron (de cirugía). Unos 45 minutos y me dijeron que debía pasar por caja y me dieron el riñón derecho en formol. Me fijo en la boleta y decía riñón derecho y me subí rápido a reclamar. Hablé con el doctor y reconoció que cometió un error y me dijo que lo iba a solucionar”, contó entre lágrimas el joven padre. Este es el único hijo de la joven pareja que llegó de provincia hace varias semanas para poder salvarle la vida.

Un abogado está llevando el caso y ya se presentó ayer al Oncológico donde exigió que el médico responsable se haga cargo de todos los gastos médicos.

En terapia seguirá su tratamiento contra el cáncer. La directora del hospital Oncológico, Alicia Arrien, indicó que el diagnóstico del menor de edad era cáncer avanzado en el pulmón izquierdo y que ante lo sucedido ayer se le instaló un catéter que cumplirá la función de sus riñones para que siga eliminando desechos. El infante fue trasladado al hospital del Niño donde se encuentra en terapia intensiva. “En este momento lo importante es la vida del niño. Que él (el menor) elimine todos los desechos humanos. Una vez que él esté estable comenzamos con la quimioterapia”, indicó aunque evitó referirse a la denuncia de negligencia.

Arrien indicó que una vez estable el infante volverá a someterse a quimioterapias para recuperarse del cáncer y estiman que cuando esté estable se le hará un trasplante.

Auditoría externa al caso. Hasta el hospital Oncológico llegó ayer personal del Servicio Departamental de Salud (Sedes) e informaron que se realizará una auditoría al caso.

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Henry Montero, indicó que se esperarán los resultados de la auditoría externa. “El Colegio Médico en ningún momento encubrirá a ningún profesional (medico). Seremos celosos de ver el proceso en el que se lleva a cabo la auditoría”, remarcó.

El médico acusado no tuvo contacto ayer con los medios de comunicación. Aunque desde el Sedes indicaron que mientras dure la investigación, el profesional acusado será suspendido de sus funciones.

1.200 Personas

reciben tratamiento para los distintos tipos de cáncer.