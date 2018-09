Familia de Sebastián dice que no recibe ayuda, pese a promesas

Felipe Hurtado, abogado de los padres de Sebastián (3), niño al que se le extirpó un riñón sano, denunció que la ayuda ofrecida para el menor de edad por las diferentes autoridades hasta el momento no se concreta y ellos no pueden cubrir los gastos. Dijo que el médico que cometió la presunta negligencia estaba colaborando con la familia, pero desde que fue detenido preventivamente, desde el jueves, no lo hizo más.

“Hay mucha ayuda (de palabra), pero hasta ahora nadie ha metido la mano al bolsillo”, lamentó Hurtado.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, ofreció el pasado jueves 6 de septiembre ayuda para la familia y para Sebastián y anunció que el Gobierno se haría cargo del tratamiento que requiera y que se priorizaría su caso para que sea sometido a un trasplante de riñón.

El 7 de septiembre la presidenta del concejo municipal de Santa Cruz, Angélica Sosa, dijo que se instruyó al personal de salud de la alcaldía para que entregue todo el apoyo necesario.

El fin de semana, la familia del médico que cometió la presunta negligencia se comprometió a pagar los gastos de atención del pequeño. Ofrecimiento que fue concretado el pasado lunes mediante un documento que firmó Róger M. para hacerse cargo de los gastos médicos del niño, una pensión de un sueldo mínimo nacional al mes para los padres y encarar el costo de un posible viaje, en caso de requerirse el traslado del pequeño.

Sin embargo, a partir del jueves los padres se vieron perjudicados en la compra de medicamentos y la cancelación de una tomografía, ya que el médico quitó la ayuda económica que prometió.

“Lo que me han dicho es que la familia (del médico) no ha asistido a erogar los gastos de una tomografía y una receta”, indicó Hurtado.

El pasado miércoles la justicia determinó enviar a prisión al médico por los delitos de lesiones graves y gravísimas, el abogado de la familia cree que eso influyó en que haya decidido retirar la ayuda económica. La familia de Sebastián es de escasos recursos y proveniente de provincia. “Si el hombre está en estas condiciones (preso), yo creo que va a bajar su compromiso de querer ayudar a la familia (de Sebastián)”, manifestó.

Fuente: Unitel, http://radiofides.com