Farías y el reconocimiento al trabajo de Sánchez y Antelo

Erwin ‘Platiní’ Sánchez, dirigiendo a Blooming, y Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo, a Guabirá, han apostado por gente nueva para el fútbol. “Ojalá que otros técnicos copien eso”, dijo el venezolano, antes de viajar a Arabia Saudita.

El trabajo que vienen haciendo Erwin Sánchez, al frente de Blooming, y Víctor Hugo Antelo, con Guabirá, no ha pasado desapercibido para César Farías, el técnico de la selección nacional. “Ojalá que otros técnicos de equipos de otras zonas copien eso”, dijo Farías, agregando que el argentino Néstor Clausen fue por el mismo camino mientras dirigió a Oriente.

“Lo he dicho muchas veces, es un gran trabajo desde todo punto de vista”, agregó. “Clausen, en su momento, nos salvó el ‘pescuezo’ porque ya había puesto a Sánchez, Haquin, Ribera, Áñez y otros más”, se sinceró Farías. Él cree que se avanzará bastante dando competencia a quienes vienen de abajo y, en ese aspecto, Blooming y Guabirá tienen ventaja con relación al resto.

Bajo el mando de Platiní, han saltado a primera jugadores como Robert Cueto, Roberto Fernández, César Menacho, Alberto Huanca, Edwar Vaca y Julio Herrera. Mientras que con Tucho han llegado a primera Dico Roca, Carlos Ribera, Jefferson Ibáñez, Néstor Lovera, Juan Carlos Montenegro, Diego Hoyos y Salvador Mercado. “Los nuevos valores son de Santa Cruz porque es donde hacen más fútbol”, dijo Farías.

El seleccionador criticó que Bolívar y The Strongest no puedan tener una segunda división en la Asociación porque esto impide tener ritmo de juego a los que vienen de atrás. “Unos me dicen que son más cruceños por biotipo o raza, yo les digo que es por competencia”, añadió. “Castro y Chumacero son grandes jugadores y salieron de La Paz. Chumacero jugó porque era obligatorio y miren hasta dónde ha llegado”.

Blooming y Guabirá han cimentado este proceso con el apoyo de sus directorios porque, además, necesitan salir de la crisis en la que están. Ambos DT, en algún momento, sonaron para tomar las riendas de las menores. Pero ambos no se salen de su foco.

Fuente: diez.bo