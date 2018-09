Ferrufino se enfoca en potenciar el aspecto físico

El técnico de Aurora, Marcos Ferrufino, desarrolló ayer un trabajo que se enfocó en potenciar el aspecto físico del primer plantel que tendrá que encarar tres partidos del torneo Clausura de la División Profesional en seis días. El primer rival que enfrentará es Guabirá, al que recibirá mañana (15:00) en el estadio Samancha Urabi, en Colcapirhua, en cotejo válido por la décima fecha.

En la siguiente jornada, el Equipo del Pueblo enfrentará a Wilstermann, en el clásico valluno. Este cotejo está previsto para el miércoles (20:30) y se jugará en el estadio Félix Capriles.

Tres días después, el sábado (15:00), al Celeste le toca visitar a Destroyers, en la ciudad de Santa Cruz.

Además de tener los tres cotejos, Aurora también se centra en no perder a más jugadores, siendo que por las lesiones que se fueron dando en su equipo, el técnico tuvo que buscar incluso cambiar el esquema de juego.

En las jornadas de entrenamiento, de esta semana y la que realizó ayer en el estadio Samancha Urabi, comenzaron con una labor de fortalecimiento físico.

El estratega usó pequeños paracaídas para permitir que los jugadores mejoren su resistencia.

La labor que se cumplió de manera previa a la sesión de fútbol exigió al primer plantel para trabajar en la velocidad y resistencia.

Aurora cerrará prácticas en esta jornada, a la espera del cotejo de mañana, en el que está obligado a sumar las tres unidades para eludir la zona del descenso.

LAMANNA REALIZA DIFERENCIADO

El delantero argentino César Lamanna poco a poco va recuperándose del desgarro en la pierna derecha, que lo tiene fuera del equipo.

En las jornadas previas, sólo cumplía con sesiones de fisioterapia para ayudar a su recuperación; sin embargo, en las últimas prácticas comenzó a trotar alrededor del campo de juego.

Junto al volante brasileño Charles Da Silva, son los únicos dos lesionados que quedan en el plantel que llegó a tener siete bajas de jugadores que son habituales titulares.

AURORA PUEDE IGUALAR A GUABIRÁ EN LA ACUMULADA

REDACCIÓN CENTRAL

Aurora está obligado a conseguir mañana (15:00) las unidades en disputa, en el partido frente a Guabirá, válido por la décima jornada del torneo Clausura de la División Profesional. Sumar una victoria ante el Azucarero puede ayudar al Equipo del Pueblo a acercarse al otro plantel que buscar eludir la zona del descenso.

En la tabla acumulada, Aurora tiene 18 unidades, mientras que Guabirá tiene 21 puntos. Una victoria del Celeste valluno permitirá que en esta tabla, ambos igualen en cantidad de puntos, por lo que el local está obligado a conseguir un triunfo.

Aunque no se daría un cambio de posiciones, por la diferencia de goles, Aurora no puede desaprovechar la oportunidad que tendrá mañana para comenzar a zafarse de la zona del descenso, donde aún no está involucrado, pero sólo mantiene un punto de diferencia, tanto con Universitario (indirecto) y Real Potosí (directo). Ambos elencos están en el fondo de la tabla acumulada, sólo sumaron 17 unidades.