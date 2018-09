Formando machistas sin notarlo

El programa Protege tu Corazón muestra claramente que con buenas intenciones se dejan abiertas las puertas a la violencia hacia las mujeres.

Sofía Zarate Economista

Bolivia es un país profundamente machista, nos lo enseñan desde la infancia, en casa, el colegio, la escuela deportiva, la TV, la música y las redes sociales. Si bien cada vez más gente entiende que esto genera enormes daños sociales y económicos, que está mal y que debemos cambiar, estamos tan acostumbrados que ni nos damos cuenta cuando una situación es machista.

Los mensajes discriminatorios no son percibidos fácilmente, pero están ahí, listos para lastimar. Por ejemplo en muchos colegios de Santa Cruz, hay un programa llamado Protege tu Corazón, que da charlas de educación sexual, es una institución basada en valores católicos conservadores.

Uno de sus objetivos es desmotivar la práctica sexual en adolescentes, el problema está en que usan técnicas dañinas como la culpa, el miedo y el juicio, especialmente enfocadas en la mujer. Intentan inducir al “buen comportamiento” con charlas, videos y ejemplos como los siguientes:

1. Muestran una foto con tres mujeres, la primera totalmente cubierta, la segunda un poco más liviana de ropa y la última escotada y con minifalda. En la charla, el facilitador pregunta a los estudiantes cuán “respetables” son esas mujeres; el término que usa y la pregunta exacta es ¿ustedes creen que esa mujer se da a respetar? Los fomenta a juzgar a la tercera, termina explicando que damos mensajes claros con nuestra forma de vestir y todos concluyen que la última no es una mujer “respetable”.

Su intención es que las chicas sean más “discretas” en su forma de vestir, pero el mensaje de fondo es que a una mujer la puedes juzgar por cómo se viste y si te parece que usa poca ropa (lo que es muy ambiguo), puedes faltarle el respeto porque ella se lo buscó, no merece ser respetada.

2. El facilitador muestra una flor, dice que es muy bella, la pasa a los estudiantes y les pide que la miren de cerca y la huelan. Como la flor es un “objeto” delicado, pasando por 20 manos termina marchita y deshecha, la muestra nuevamente al curso y lanza la pregunta ¿quién quisiera casarse con esta flor? Su intención es desmotivar la práctica sexual prematrimonial, pero el mensaje es clarísimo: una mujer “con experiencia” es un asco, no vale nada, es completamente desagradable.

Hay muchos mensajes dañinos que están detrás de este horroroso ejemplo, como la insinuación de que las mujeres son un objeto delicado que al “pasar por las manos de los hombres”, no tienen voluntad ni deseo y son juzgables en base a su comportamiento sexual.

3. Proyectan una charla de una pareja en un auditorio, ella relata que se siente muy culpable porque por falta de orientación, tuvo relaciones sexuales antes de casarse. Cuenta que se sintió muy mal porque el muchacho con el que tuvo ese contacto la dejó muy pronto y se dio cuenta que sólo buscaba eso. El mensaje fuerte surge cuando ella dice que le dolió mucho ver partir al joven llevándose con él “eso tan especial” que debía pertenecerle a su marido y que era algo que ella no podría recuperar nunca.

La intención del relato es desmotivar las relaciones prematrimoniales, pero otro de los mensajes de fondo es que la virginidad de las mujeres es algo que se entrega, que “pertenece” al hombre con quien se tiene la primera experiencia.

Eso es terrible porque fija en la mente de todos esa relación de pertenencia o propiedad sobre la otra persona: las mujeres y sus experiencias son de alguien y ese alguien no son ellas mismas. Solteras, pertenecen a sus padres; enamorando, a sus novios; y casadas, a sus maridos. Se les está diciendo a las adolescentes que su cuerpo no es sólo suyo, sus experiencias no son sólo suyas y que son propiedad de alguien más.

Estos tres ejemplos muestran claramente que con “buenas intenciones”, se dejan abiertas las puertas a la violencia hacia las mujeres. El circuito mental es muy sencillo: cuando una persona actúa de una manera que la sociedad identifica como “mal comportamiento”, se la puede juzgar y si es culpable se la debe castigar. El escarmiento puede ser variado, desde la exclusión social, agresiones verbales, agresiones físicas e incluso la muerte.

Este programa está perpetrando pensamientos y comportamientos machistas, lo hace en un grupo muy susceptible de ser manipulado como los adolescentes bolivianos, que están formados en un sistema educativo que desincentiva el pensamiento crítico, donde los maestros exponen “verdades” que deben ser aceptadas y asimiladas por los estudiantes sin cuestionarlas.

En este esquema, los adolescentes aceptarán la información y la aplicarán en su vida o, al menos, la parte más fácil de usar porque juzgar, criticar y castigar es muy sencillo, socialmente aceptado y recomendado por instituciones como ésta.

Es importante resaltar que en Bolivia estos mensajes, además de dañinos son ilegales, van en contra de la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (Ley N°348 de 2013) y los colegios, probablemente sin saberlo, están siendo cómplices.

Para finalizar, y por si todo lo anterior no fuera suficiente, los facilitadores del programa presentan un relato que no tiene que ver con la violencia machista, pero sí con un mensaje muy irresponsable en una sociedad con altísimas tasas de embarazo en adolescentes.

Proyectan una conversación entre una pareja en la que él desea tener relaciones sexuales y ella no. Para convencerla, él plantea el uso de un preservativo, a lo que ella responde que eso está mal, que “estarían evadiendo su responsabilidad”.

La intención de esta última dinámica parece ser la de fomentar la abstinencia antes del matrimonio y evitar el uso de métodos anticonceptivos artificiales (clara política católica), pero la recomendación es más que peligrosa: deja una gran duda a los jóvenes sobre cómo cuidarse, porque es obvio que un alto porcentaje tendrá relaciones sexuales antes de casarse y encima, sin protección.

No hay excusas para reforzar la violencia contra las mujeres, hay cientos de maneras adecuadas de hablar sobre educación sexual que además ayude a formar una sociedad de personas capaces de mirarse como iguales. Analicemos y reformulemos los mensajes porque el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

Fuente: paginasiete.bo