Ganaderos tarijeños denuncian que la comercialización de carne camba afecta su economía

El dirigente de la central provincial de Padcaya, Antonio Montero, ha mencionado que el ingreso de carne originaria de Santa Cruz está afectando la economía de los ganaderos de las provincias de Tarija, ya que la carne criolla según Montero no tiene valor en su propia tierra.

“Es preocupante porque no hay salida para nuestro ganado y ustedes saben que no podemos competir con la carne camba porque a parte de tener menor edad los animales al momento de ser sacrificados, no pasan de los 3 años, nosotros necesitamos por lo menos 5 años, son dos años más que nosotros mantenemos a nuestros animales ya demás el precio de nosotros está bajísimo. De vacas están ofreciendo entre 12 a 15 bolivianos el kilo, entonces es imposible competir”, ha mencionado.

En este sentido, ha señalado que buscarán crear reuniones con la Federación de Ganaderos de Tarija esto con el objetivo de poder controlar el ingreso de esta carne a la ciudad, ya que incluso está afectando a la venta de ganado vivo.

“Tendríamos que hacer una reunión con la Federación de Ganaderos de todo Tarija porque es preocupante porque producimos eso pero no lo podemos vender, el ganado es el banco del campesino porque cuando hay algún problema puede vender el animal y pagar sus deudas que tenga, y ahora que no tenga precio es preocupante“, ha mencionado.

Actualmente, los ganaderos tarijeños se declaran en emergencia por los precios bajos que tiene su carne ya que no tiene el valor que merece, incluso entre la misma preferencia de la población.

“El problema no solo deben ser en la provincia Arce sino en todas las provincias porque casi nadie está carneando carne criolla, hasta en Padcaya hay tres carnicerías y ofrecen carne camba. Y la gente prefiere comprar la carne camba ya nuestra carne nadie la compra”, ha señalo.

Fuente: http://lavozdetarija.com