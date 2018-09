García Linera a los grupos de 21F: “El tamaño de sus gritos es el tamaño de su cerebro”

El Presidente de Amdeco afirmó que las plataformas son “comparseros” que pierden su tiempo en griteríos en vez de estar reuniéndose para rogarle a Carlos Mesa para que sea su candidato.

Álvaro García Linera. Foto de archivo: Vicepresidencia.

La Paz, 14 de septiembre (ANF).- El vicepresidente Álvaro García Linera reaccionó indignado por el bochornoso acto en la Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba y no se ahorró ningún calificativo para tachar a los activistas y políticos opositores que defienden el voto del 21F.

García aseguró que los “pequeños grupos opositores” han empezado con su actitud de provocación el pasado 6 de agosto en el aniversario patrio y anoche volvieron a asumir la misma medida gritando “Bolivia dijo No” en la Sesión de Honor de Cochabamba.

Pero “el tamaño de sus gritos es el tamaño de su cerebro, el tamaño de sus insultos es el tamaño de su programa de gobierno. Ayer, la oposición ha mostrado la envergadura de lo que proponen y la democracia a la que nos quiere llevar, (es decir) una democracia de imposición, una democracia del griterío, una democracia del insulto y una democracia de la intolerancia, son unos intolerantes”, manifestó.

Agregó que esta actitud es “propia de los fascistas” y lo único que hizo ayer la oposición es desnudarse tal como es, es decir, “cero ideas, cabeza hueca y con una percepción de democracia reducida”.

Asimismo, la oposición mostró “un desprecio absoluto por el departamento y por Bolivia, o sea, son gente que no tienen patria ni ideas. Una Sesión de Honor es para ir a hablar y Álvaro García no se puso a gritar, ni a insultar, sólo se puso a mostrar cifras y la respuesta fue un griterío vergonzoso, estoy muy apenado y encima estaban ahí metidos algunos asambleístas que ni siquiera son de Cochabamba, pero han venido a pisotear la dignidad cochabambina, me avergüenza, me da pena y ojalá que no se vuelva a repetir, que la población juzgue”, apuntó.

El presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco), Héctor Arce, también lamentó lo sucedido y remarcó que los escandalosos fueron sólo “cinco personas mal educadas y malcriadas”.

“Por un acto de egoísmo y una actitud netamente política empañaron (la sesión) que tenía por objetivo rendir homenaje a Cochabamba. No nos ofenden a nosotros, ofenden a Cochabamba, le faltan respeto a Cochabamba (…) eso nos apena muchísimo, son gente que no piensan en el departamento, que no tienen ninguna propuesta y sólo saben decir ‘Bolivia dijo No’ como loros en cada esquina”, aseveró Arce.

Anoche, la Sesión de Honor se convirtió en un campo de disputa entre gritos de “Bolivia dijo No” y expresiones de apoyo al partido en función de Gobierno. El escándalo se registró con mayor énfasis después de que el vicepresidente García Linera recibió una distinción y también cuando esta autoridad empezó su discurso.

Sin embargo, la bochornosa sesión no terminó sólo en eufóricas expresiones verbales, sino también en agresiones físicas en las que se vieron involucradas asambleístas departamentales.

Las manifestaciones del 21F surgieron hace varios meses en todo el país porque el oficialismo decidió volver a postular a Evo Morales a la presidencia sin respetar el voto de la mayoría de los bolivianos expresado en el referendo del 21 de febrero de 2016. Aunque Arce sostuvo que el presidente Morales tiene legalidad y legitimidad para volver a aspirar al máximo cargo del país.

“No hay más debate, la máxima instancia que verifica la constitucionalidad de las normas (Tribunal Constitucional) ha dicho que está habilitado nuestro hermano Presidente para las elecciones y punto. En el aspecto de la legitimidad, nosotros le vamos a dar en las elecciones primarias para que sea nuevamente presidente. Entonces, tenemos la legalidad y legitimidad, y estas pequeñas plataformas (ciudadanas) sólo son grupos de comparseros”, señaló.

Apuntó que los “comparseros” pierden su tiempo y lo que deberían hacer es reunirse para rogarle al expresidente Carlos Mesa para que sea su candidato a la presidencia.