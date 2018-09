Gary Neville aconseja a Pogba que no sea un “mercenario”

EFE

El exjugador del Manchester United Gary Neville ha aconsejado a Paul Pogba que, aunque quiera jugar en otro equipo, “sea un profesional” para que no se le vea como un “mercenario”.

Pogba, que llegó hace dos temporadas al United por 100 millones de euros, procedente del Juventus, ha estado relacionado con clubes como el Barcelona en el pasado mercado veraniego, auspiciado el posible fichaje por los supuestos problemas entre el centrocampista galo y el entrenador José Mourinho.

“Como aficionado, sinceramente, creo que nadie es más grande que el club, y no estoy interesado en gente que está pensando en otras cosas. Si aún estuviera en el vestuario, mi consejo personal sería: Paul, es obvio que quieres jugar en otro sitio, pero sé profesional. No seas alguien al que se ve como un mercenario. No necesitas eso”, explicó Neville en declaraciones al periódico británico The Times.



Neville, que pasó 19 años en el United, también negó que los ‘Red Devils’ fueran a prohibir a Pogba salir, si no que lo que está haciendo el club es proteger a su “valor”, porque en privado estarán realizando algún acuerdo para recuperar el dinero invertido en el francés.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar