Germaín quiere ser gobernador de Santa Cruz y no ve a Percy como rival

Germaín Caballero, alcalde de San José de Chiquitos, pone su nombre en el escenario político departamental al decir abiertamente que tiene la intención de ser candidato a la Gobernación de Santa Cruz. En primera instancia, se presentará con su agrupación ciudadana, aunque no descarta una posible alianza con algún partido político durante la etapa electoral. Chiquitano independiente Nueva Opción (Chino), es el nombre de su tienda política con la que ha participado en las últimas tres elecciones en su municipio y que lo ha llevado a gobernar los últimos 13 años, pero para los comicios de 2019 buscará nueva sigla.

– ¿En qué consiste el proceso de relanzamiento de su agrupación?

La nueva Ley de Partidos Políticos ha apresurado la agenda electoral y eso hace que todas las agrupaciones ciudadanas tengan que comenzar a activarse. Nuestra agrupación comenzó un proceso de renovación y esperamos que en este mes podamos presentar formalmente la nueva reorganización de la agrupación con una mirada importante a nivel departamental y nacional. Esperamos que podamos acceder a la personería jurídica a nivel departamental y que esto nos permita presentar una propuesta alternativa para Santa Cruz.

– ¿Está aspirando a la gobernación?

Si tengo que asumir en el tiempo prudente la candidatura a gobernador lo voy a hacer. Después de la experiencia en la que hemos transformado las condiciones de vida en un territorio emergente para el departamento como lo es la región chiquitana, creo que es posible transformar otros espacios y acompañar el carácter emprendedor de los cruceños en lo económico y en lo político. En ese contexto estamos con el ánimo de ofrecer a Santa Cruz una alternativa clara, basada en los pilares que ha desarrollado nuestro municipio y que estamos seguros pueden ganar la aceptación de todos los cruceños.

El 21F para mi no solamente implica un alto a las reformas constitucionales para habilitar a un candidato, es una señal clara de que el país pide una renovación de liderazgos políticos, nacionales, departamentales y municipales. He cumplido un ciclo en San José de Chiquitos y es por ello que nos estamos renovando como agrupación. En esta etapa represento un liderazgo nuevo porque jamás he sido candidato a asambleísta, menos a gobernador. Por lo tanto, dada a mi experiencia, mi formación y juventud me presento como una opción para el Santa Cruz que hoy también pide a gritos una renovación de liderazgo político en la ciudad y en el departamento.

– ¿Cree que el respaldo de su agrupación es suficiente para lograr la gobernación o tendría que apoyarse en alianzas?

En principio nuestro desafío es crecer a nivel departamental, ir solos y en la medida que podamos coincidir programáticamente con otras agrupaciones ¿por qué no establecer otras alianzas?

– En Santa Cruz hay tres fuerzas políticas muy fuertes, el MAS, Demócratas y SPT, ¿se ve en alianzas con alguna de ellas?

Lo primero que hemos dejado claro es que vamos en carro propio. Estamos estructurando la agrupación para ofrecerle a los cruceños una alternativa bajo una visión muy nuestra (…). Los procesos de alianza se dan en la etapa preelectoral y es prematuro anticipar; respetamos a las tres fuerzas políticas mencionadas y le reconocemos su importancia. SPT administra la Alcaldía de Santa Cruz, Demócratas lo departamental y el MAS el Gobierno nacional. Son fuerzas importantes pero creemos que nosotros tenemos la fuerza también de la gestión municipal de San José y la imagen de un renovación política por lo que estamos convencidos de que la propuesta que podamos generar puede ganar adhesión de una manera rápida. Ayer que lanzamos la reorganización de nuestra agrupación, solo difundiendo en mis redes sociales personales, ya recibí cuatro ofrecimientos para casa de campaña en Camiri, Puerto Suárez, Guarayos y en el Plan 3.000.

No podemos negar que el alcalde de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, está en avanzada edad con dificultades de salud, al que se le reconoce su importancia y éxitos en la gestión pública, con algunas sombras de por medio, pero creo que ha cumplido un ciclo y eso significa de que se está esperando un liderazgo nuevo para la administración de la ciudad y el departamento.

– ¿Usted ve a Percy Fernández como un adversario para la gobernación?

No… yo lo veo disfrutando de sus hijos y de sus nietos, disfrutando de sus memorias, asesorando a su agrupación o acompañando otro liderazgo, pero no me imagino a un hombre de la talla de Percy Fernández recorriendo 360.000 km2 que tiene el departamento, 15 provincias, 56 municipios, más de 5.000 comunidades campesinas e indígenas en verdad que no me lo imagino y le tengo mucho respeto, aprecio su trayectoria política pero es un personaje de los más importantes para Santa Cruz, pero de ser así, será un honor enfrentarlo pero estamos en condiciones de hacerlo. Lo nuestro no es solo la voluntad y el deseo de servir.

Estamos precedidos de un trabajo serio que ha transformado un territorio, un municipio que hace 15 años era desconocido en todo el país y que hoy tiene un reconocimiento claro. Hace 3 años que venimos compartiendo el modelo de gestión de San José de Chiquitos y lo hemos llevado al mundo, lo hemos llevado a Bruselas, Argentina, Miami, Francia, Madrid, entre otras partes de Europa.

¿Cómo llevar ese modelo económico josesano y gestión pública desde San José hacia Santa Cruz?

Muchas veces me han dicho de que gestionar un territorio pequeño es más fácil que uno grande, yo pienso al revés. Yo digo que ser alcalde de una ciudad tan grande como Santa Cruz es mucho más fácil que ser alcalde de San José. En San José se corta la luz y al primero que reclaman es al alcalde, se corta el agua y tienes al vecino en tu puerta. En Santa Cruz tienes el apoyo de las cooperativas, tienes un presupuesto que es extraordinariamente más grande y que obviamente es en proporción a la población y lo más importante, la capital tiene la mayor cantidad de recursos humanos, profesionales expertos en diferentes campos para hacer gestión pública. Cuando me tocó asumir como alcalde tuve que peregrinar para conseguir un ingeniero civil para llevarme al área de Obras Públicas, un arquitecto para diseño, un gerente administrativo para ver nuestras finanzas, estamos distantes, entonces con esas condiciones se dan ciertas limitaciones para cualquier desarrollo, por lo tanto, lo aprendido en San José, lo hecho allí, me permite garantizar con absoluta seriedad de que se puede replicar en otras regiones como Cordillera, Valles cruceños, ciudad metropolitana.

