Gobierno boliviano sin política de exportación y tampoco con acuerdos comerciales

Productos no tradicionales no aumentan.

Mientras Bolivia sigue priorizando el mercado interno, organismos internacionales buscan integrar a toda la región latinoamericana y el Caribe en un tratado de libre comercio y toma como punto de partida a la Alianza del Pacífico y al Mercosur.

La soya es uno de los principales productos no tradicionales que se exporta, aunque otros ya lo categorizan dentro de los comoditties.

Mientras los mercados vecinos se mueven para aumentar sus ventas de productos manufacturados al mercado mundial, Bolivia continúa sin una política de exportación debido a que en los últimos años no alcanzó acuerdos comerciales en esta materia, ya que para las autoridades siempre primaron el mercado interno y no el externo. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó una propuesta de un Tratado de Libre Comercio de América Latina, los empresarios bolivianos señalan que están dispuestos a asumir retos.

En ese contexto, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Wilfredo Rojo, lamentó que en los últimos años Bolivia no haya logrado un tratado comercial, como lo hicieron Perú y Colombia, que lograron acuerdos con la Unión Europea y Estados Unidos.

“Esos países son miembros de la CAN, en la que también está Bolivia y Ecuador, y los acuerdos ya empiezan a afectar y dar sus primeros coletazos al dinamismo comercial del bloque, y es por ello que habrá que hacer reuniones con los miembros para tratar el tema”, reflexionó Rojo.

Recordó que las exportaciones de Bolivia hacia la CAN suman el 45 por ciento, y es por ello la importancia del bloque económico.

“Nosotros desgraciadamente no logramos tratados durante más de 12 años con ningún país. Mantenemos el de la CAN, el Mercosur ya se firmó y se lo trato de impulsar, pero otra vez se ha vuelto a frenar; y el tratado con la Unión Europea no se llevó adelante”, lamentó.

Nombró también al Tratado de la Alianza del Pacífico (TPP) que tampoco somos miembros, lamentablemente estamos sujetos a la política del Gobierno, de acordar venta de productos acorde a la demanda.

Exportaciones no tradicionales

Entretanto, Rojo informó que las exportaciones no tradicionales no muestran datos significativos, y si se compara con las cifras del 2017 muestran un leve crecimiento, pero si se lo hace con las del 2014, todavía estamos lejos de alcanzar estos datos.

Y es por ello que observan que los bajos volúmenes de exportación de productos no tradicionales obedecen a una falta de política de exportación de parte de las autoridades nacionales.

Dijo que en materia de no tradicionales es vital aumentar el volumen no solo el precio, y estos no se incrementaron significativamente.

Rojo advierte que dentro de los productos no tradicionales que Bolivia vende, está la soya, y este enfrentará algunos problemas debido al precio bajo y al bajo rendimiento, y por tanto el valor y los volúmenes pueden sufrir alteraciones.

Región comercial

Mientras tanto, una publicación de la revista Forbes de Centroamérica señala que el BID propone nuevo tratado comercial para el crecimiento en Latinoamérica y El Caribe, el mismo produciría un aumento promedio del 9% del comercio intrarregional de bienes intermedios utilizados en las exportaciones de la región.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó que Latinoamérica y el Caribe (LAC) podrían aumentar los flujos anuales en 11 mil millones de dólares (mdd) adicionales si combinará los 33 acuerdos comerciales independientes en un solo bloque de libre comercio regional.

Para lograr eso, se requiere que las naciones que componen estas zonas tracen una hoja de ruta donde Argentina, Brasil y México sean las naciones principales de este crecimiento y tomen el liderazgo en el comercio regional.

Un TLC-LAC produciría un aumento promedio del 9% del comercio intrarregional de bienes intermedios utilizados en las exportaciones de América Latina y el Caribe, que fortalecería las cadenas de valor poco desarrolladas de la región, según el estudio del BID.

En el caso del planteamiento del BID, Rojo explica que en los tratados de libre comercio siempre se contempla las disparidades de los países, y mediante algunos mecanismos se busca ayudar en su desarrollo para estar a la par del resto, ya que nadie quiere un vecino pobre.

Como ejemplo mencionó a la Unión Europea, que fue por el mismo camino para crear este bloque comercial de más de 500 millones de habitantes.

Resalto que ya se tiene una rica experiencia con la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), y es por ello que ellos están dispuestos a encarar los nuevos retos que se avecinan con los cambios que se dan a nivel mundial.

China

Recordó que en el caso de China, no se tiene un acuerdo comercial, además observó que al gigante asiático sólo le interese materias primas y muy poco productos manufacturados, pero a precios bajos.

Por ello, sugiere encontrar mercados y formar parte de las alianzas que se dan a nivel regional y mundial. Como es el caso de la ruta de la seda, que lidera este país, y busca competir con el que liderizaba Estados Unidos, el TTP.

Datos

Los datos del BID están concentrados en un estudio realizado por la entidad bancaria e indica que LAC tiene una serie de tratados comerciales pero la Alianza del Pacífico y el Mercosur son sus dos principales acuerdos y pilares para la economía.

El Mercosur hasta este momento contribuye con 2,422 mdd, y la Alianza del Pacífico con 1,769 mdd, y ambos representa el 81% de lo que se percibe en el PIB regional.

Desde que se emprendieron estas dos alianzas, se incrementó el comercio intrarregional en un 64% en promedio. Sin embargo, los beneficios no estuvieron a la altura de este mercado de 5 billones de dólares podría ofrecer y tiene muchas carencias para que sea uno de los más competitivos.

Con la hoja de ruta se maximizarán estos beneficios por medio de un camino de convergencia de los ACP existentes, que conduzca a un Tratado de Libre Comercio de América Latina y el Caribe (TLC-ALC).

“Unidos, pueden ayudar a mejorar la competitividad de la región en el exterior, particularmente en el entorno del comercio actual, cada vez más desafiante. Aislados, estos tratados están condenados a la irrelevancia o a una muerte lenta, a la luz de los acuerdos en Europa, Asia y América del Norte”, afirmó Antoni Estevadeordal, gerente del Sector de Integración y Comercio del BID al medio centroamericano.

Otra de las propuestas que hace el documento, es la eliminación de aranceles, la cual impulsaría el comercio intrarregional de todos los bienes un 3.5%, es decir, 11.3 mdd adicionales, estimados sobre la base de los flujos de 2017.

El incremento de las exportaciones ascendería desde 1%, la minería de países andinos y en las manufacturas mexicanas hasta 8% y en agricultura centroamericana 21%.

“Un TLC de este tipo podría atenuar en 40% los efectos negativos de las fricciones del comercio mundial sobre las exportaciones de América Latina y el Caribe”, agregó el funcionario Antoni Estevadeordal del BID.

