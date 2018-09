Gobierno descarta atender exigencias de cabildo cocalero y se abre a dialogar sobre erradicación

El conflicto por La Asunta no encuentra una salida. El Gobierno expresó estar dispuesto a dialogar para la erradicación de coca ilegal en esa zona, pero descartó que pueda ordenar el repliegue de los erradicadores o dar libertad al dirigente Franclin Gutiérrez, como lo exigió un cabildo cocalero, entre otras demandas.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, fijó la posición del Gobierno y dijo que los pedidos de renuncia muestran un componente político de la movilización.

En la región de La Asunta perdieron la vida un oficial de la Policía y dos cocaleros en medio de labores de erradicación de cultivos excedentarios e ilegales de coca. La Fiscalía inició una investigación, aunque para el Gobierno y la Policía Gutiérrez, quien está en la cárcel, es el autor intelectural de la muerte del policía.

“Sería aceptar la ilegalidad” replegar a la Fuerza de Tarea Conjunta, insistió y aseguró que la marcha de este lunes de los cocaleros muestra una disminuida convocatoria y que la región de los Yungas no respalda a los movilizados.

Los cocaleros se vieron fortalecidos este lunes con el apoyo de las universidades Pública de El Alto (Upea) y Mayor de San Andrés (UMSA), además de otros sectores. A los que estaban en La Paz, se sumaron los que vinieron en marcha desde la zona de conflicto. Reunidos en un cabildo en la plaza San Francisco dieron un plazo al Gobierno, hasta el miércoles, para la libertad de Gutiérrez y el retiro de la FTC de su región, pero además optaron por la movilización permanente,

Romero descartó atender otras exigencias como la derogación de la Ley General de la Coca o dar paso a la libertad de Gutiérrez porque ese es un resorte que está en manos de la Justicia

No obstante abrió la posibilidad de dialogar pero no para ampliar cultivos sino para erradicarlos de forma concertada. “Nosotros no queremos tener más choques entre la Policía y los lugareños; no podemos paralizar tampoco las labores de erradicación, vamos a dialogar con los sindicatos como lo hemos venido haciendo. Luego el hablar de renuncias y otras cosas es darle un componente político a la movilización”, declaró.

En lo que coincidió con el reclamo cocalero es sobre el esclarecimiento de las tres muertes en La Asunta: del teniente de Policía Daynor Sandoval y dos productores de coca, en enfrentamientos con armas de fuego. El Gobierno dijo que las bajas se produjeron durante emboscadas de “grupos irregulares” a efectivos de la FTC.

Romero censuró la presencia de líderes de oposición en la marcha de los cocaleros como, dijo, Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA); Jorge Tuto Quiroga, expresidente; Guillermo Paz, representante cívico; y los dirigentes del magisterio Wilma Plata y José Luis Álvarez, entre otros.

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz