Gobierno descarta que ‘Techo de Paja’ haya huido de Bolivia y cree se esconde para eludir condena

Jorge Roca Suárez, conocido como “Techo de Paja”, debe cumplir una condena de 15 años por el delito de narcotráfico, pero no puede ser encontrado hasta el momento para su notificación en el domicilio y trabajo que acreditó para beneficiarse con libertad condicional. En el Gobierno creen que se esconde y descartan que haya huido de Bolivia.

El director General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Marcelo Gutiérrez, denunció que la defensa de Roca busca con la presentación de recursos tratar de dilatar la ejecución de la condena por narcotráfico impuesta contra quien fuera considerado en el pasado un pez gordo del narcotráfico

Fue condenado en Estados Unidos a 30 años y 5 meses de prisión por delito de conspiración por fabricar cocaína y estuvo cerca de 28 años tras las rejas. El 17 de abril retornó a La Paz y de forma inmediata fue trasladado a la cárcel de San Pedro, desde donde salió, el 17 de julio, beneficiado con libertad condicional.

Para lograr su libertad acreditó un domicilio y trabajo, pero hasta el momento no puede ser ubicado en esos lugares. No obstante hay reportes de viajes que realizaría a Santa Cruz y desde ahí a Beni, de donde es oriundo, por supuestos problemas de salud que no fueron acreditados ante las autoridades competentes.

Dircabi hizo una revisión de los procesos instaurados contra Roca y encontró que fue condenado a 15 años de cárcel. Ahora exige cumpla esa sentencia que, en criterio de Gutiérrez, no implica dos condenas por un mismo delito, como pretende hacer ver su defensa, ya que son dos hechos distintos

“Fugarse del país no creo, sería un elemento gravoso, lo que sí está haciendo es ocultarse”, aseguró Gutiérrez consultado sobre datos en torno a su paradero.

“Hasta que se hizo justicia conmigo”, sostuvo Roca a su salida del juzgado Tercero de Ejecución Penal del Tribunal de Justicia de La Paz. “No tengo ninguna cuenta pendiente (con la justicia)”, insistió en escuetas declaraciones.

Roca Suárez es sobrino de Roberto Suárez Gómez, el denominado “Rey de la Cocaína’, quien en su momento ofreció pagar la deuda externa de Bolivia. Estuvo preso desde el 13 de diciembre de 1990 al 15 de abril de 2018 en Estados Unidos.

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz