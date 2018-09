Gómez dueño de la Copa Catalana

Acabó en el puesto 17 en la última fecha, pero en la sumatoria de puntos finalizó primero.

El boliviano Alejandro Gómez consiguió uno de los objetivos de la temporada al coronarse campeón de la Copa Catalana de BTT (Bicicleta Todo Terreno) Internacional que concluyó este fin de semana con un trazado en Vallnord, Andorra. El corredor representante de Olympia Factory Cycling Team completó la última competencia en la modalidad de cross country (XCO) y con ello pudo alzar el título por tercera vez en la Copa Catalana. Lo hizo anteriormente en los años 2016 y 2015 en una de las pruebas con válidas más importantes del campeonato español de BTT o MTB

Suma otro título internacional. “He tenido unas sensaciones agridulces. El motivo es que he estado entrenando largas distancias para el bike maratón y esto (la Copa Catalana) es de XC: Eso implicó que en la primera hora (de la carrera en Andorra) el cuerpo no me reaccionaba y me encontraba como atontado. Ya a partir de esa primera hora se me despertó el cuerpo como dice uno y empecé a adelantar (corredores). El aire me entraba mejor (en los pulmones) porque en la primera hora me atraganté bastante”, dijo Gómez, quien marcó un tiempo final de 1 hora, 26 minutos y 54 segundos para ocupar el puesto 17 de la prueba de cierre. El ganador fue el español David Valero quien paró los cronómetros en tiempo de 1h17m57s para el trazado cerrado en el que los corredores de MTB cumplieron con un trazado de 24 kilómetros. El “biker” cruceño dijo que “nos llevamos la Copa Catalana que es la tercera (ocasión en la que se titula). Me llevé la 2016 y la de 2015. Me siento contento porque no es fácil ganar una clasificación general porque más que todo hay que tener mucha regularidad”.

Fuente: eldia.com.bo