Gringo alista maletas para irse a la OEA, espera hacerlo con su familia

José Alberto Gonzales, expresidente del Senado y designado por el presidente Evo Morales como embajador ante la Organización de Estados Américanos (OEA), prepara su maleta y espera irse con su familia a Washington.

“Esperemos ser ratificados (como embajador en la OEA) y luego planificaremos nuestra vida familiar, a mi me encantaría“, dijo Gonzales, luego de presentarse ante la Comisión Política Internacional de la Cámara de Senadores a entregar su informe y su plan de trabajo como nueva autoridad.

Gonzales contó que el mandatario lo contactó el día que designaron a Diego Pary como Canciller. Morales le planteó irse como nuevo embajador, lo que consideró como un gran desafío.

“Fue cuando se hizo la designación del nuevo canciller Diego Pary. El Presidente me planteó avanzar en este frente y me parece interesante, un gran desafío profesional. Yo he trabajado en el servicio exterior como embajador, cónsul general, este es otro ámbito, es multilateral, es un desafío”, explicó.

Ante la consulta de: ¿usted dejó de presidir la Cámara de Senadores porque había dejado mucho tiempo a su familia, ésta nueva designación no es mucho más trabajo? Respondió: “Yo no me corro del trabajo, no hay problema, ese no es un problema”.

El presidente de la Cámara de Senadores, Milton Barón, informó que mañana se debatirá en el pleno la designación de José Alberto Gonzales como embajador de Bolivia ante la OEA, reportó la ABI.

Página Siete / Pamela Pomacahua / La Paz