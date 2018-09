Hasta 15 venezolanos entran al día a Bolivia por Desaguadero

“Hemos salido de Venezuela hace un mes porque si nos quedábamos, nos moríamos y de hambre. Estamos en Bolivia hace casi dos semanas, mejor, aquí la gente es chévere”. Juan tiene 39 años y era carpintero en su Mérida natal hasta hace un mes. No imaginaba entonces que despediría este agosto vendiendo golosinas en las calles de La Paz, “trabajándose otro futuro”.

Juan entró a Bolivia por Desaguadero, junto con su esposa y su hija de 13 años, después de pasar ilegalmente por Perú. A diferencia del vecino país, acá sólo le pidieron la cédula de identidad. “Pasaporte no tenemos”, se sincera.

La oficina boliviana de Migración en la frontera de Desaguadero registra diariamente entre 12 y 15 ciudadanos venezolanos que vienen de Perú. Desde que comenzó el éxodo por la galopante crisis en Venezuela, Bolivia ha sido ante todo un país de tránsito; no obstante, la llegada de emigrantes se ha incrementado en 150% desde 2015.

Según datos de la comunidad venezolana nacional -que coinciden con las estadísticas de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM)- , el número de ciudadanos de Venezuela en Bolivia ha subido en los últimos tres años de 2.000 a 5.000. Muchos más se refugian en Colombia, Perú y Chile.

Las puertas se cierran

La crisis en Venezuela está produciendo el mayor éxodo de refugiados en la historia de América Latina. Según la ONU, siete de cada 100 venezolanos (2,3 millones) se han ido de su país desde 2014 “impulsados por la falta de alimentos”.

“Uno primero no piensa en irse, pero la cosa está tan mal que empieza a pensar en serio en irse y entonces analiza posibilidades. Hace unos años yo pude elegir a Bolivia, quizás el país me eligió a mí, pero mis compatriotas hoy ya no pueden escoger, porque no todas las puertas están abiertas”, comenta Mary Molina, representante de la comunidad venezolana en Bolivia.

Los países latinoamericanos acogieron -con Colombia, Perú y Chile a la cabeza- a miles de venezolanos. Pero los refugiados eran cada vez más y comenzaron las restricciones. Desde hace una semana Perú exige pasaporte a los ciudadanos de Venezuela. Ecuador trató de asumir una medida similar pero una demanda la puso en suspenso por 45 días.

“Saliendo de Mérida, que está en los Andes venezolanos, viajamos en autobús y otros tramos a pie. Llegamos a Perú pero allá tampoco estaba bien la cosa y seguimos hasta Desaguadero”, relata Juan. Con ellos había muchos de sus compatriotas que perdieron de vista en el trayecto. “A Bolivia llegamos pocos”.